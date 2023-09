RECENZIA: Sci-fi Tvorca/The Creator

Prišla do kín nová sci-fi klasika alebo prehajpované sklamanie?

Gareth Edwards je jeden z režisérov, ktorých filmy sa dajú spoznať na základe vizuálu. Rovnako ako jeho predošlé počiny Godzilla či Star Wars: Rogue One, aj The Creator (Tvorca) má veľmi výrazný rukopis a štýl, v ktorom cítiť snahu vytvoriť niečo unikátne a okázalé.

Edwards na to nepotreboval ani 200 miliónov dolárov, čo je suma, pod ktorú sa už blockbustery posledné roky nenakrúcajú. Nový sci-fi film nakrútil režisér za „smiešnych“ 80 miliónov dolárov, no rozdiel v rozpočte prekvapivo nevidno.

Zdroj: 20th Century Fox/Disney

Tvorca je o vojakovi Joshuovi (John David Washington z filmu Tenet), ktorý dostane za úlohu zničiť novú zbraň umelej inteligencie. Tá má údajne vyhubiť ľudstvo, no Joshua zisťuje, že zbraňou je detský robot menom Alfie. Joshua odmieta splniť rozkaz a postupne si k dieťaťu tvorí vzťah, hoci robotov a AI neznáša. Roboti totiž detonovali atómovú bombu, ktorá zničila Los Angeles.

Uveriteľný sci-fi svet zajtrajška

Režisérovi sa podarilo vybudovať uveriteľný a komplexný sci-fi svet. Odohráva sa na planéte Zem v roku 2053. Ľudstvo už dávno pracuje s robotmi a umelou inteligenciou, ktorá je schopná emócií a vnímania.

Vo filme však zobrazenie emócií robotov chýba. Najbližšie sa k tomu tvorcovia priblížili, keď Joshua odpratúva trosky zo zničeného Los Angeles po výbuchu atómovej bomby. Nájde tam funkčného robota a ten sa po prebratí zaujíma o človeka, o ktorého sa staral.

Zdroj: 20th Century Fox/Disney

Skvelý herecký výkon robota dodal scéne váhu, a tak je škoda, že podobne silných momentov vo filme nebolo viac. Je to možno spôsobené tým, že divák postupne začne vnímať simulantov (tak sa volajú roboti v tomto svete) ako bežných ľudí. Častokrát sa totiž až na dieru v hlave od ľudí ničím nelíšia.

Režisér Gareth Edwards sa najmä zo začiatku hrá s prezentáciou svojho filmu cez originálne prostredia, dizajn robotov či zbraní. Jeho sci-fi svet nepôsobí ako futuristické kulisy bez rozmyslu, ale napríklad ako Blade Runner (či už Scottov, alebo Villeneuvov), ktorý dokáže človeka preniesť do iného sveta, kde mu všetko pripadá normálne, nech je to akokoľvek vzdialené realite. Edwardsovi sa totiž poľahky podarilo pretkať sci-fi elementy s tými skutočnými, vďaka čomu všetko na plátne pôsobí prirodzene.

Zdroj: 20th Century Fox/Disney

Prvá tretina je najsilnejšia, zvyšok filmu mierne sklame

Tvorca je najsilnejší v prvej tretine, keď funguje na každej úrovni. Sci-fi prvky zaujmú, emotívne momenty sa dostanú pod kožu, postavy prirastú k srdcu a opojná akcia diváka prilepí k sedačke. Nachádza sa tu aj mrazivá scéna blížiaceho sa útoku sprevádzaná strašidelným zvukom a hudbou.

Mohla nastoliť atmosféru na celý zvyšok filmu, ale až do jeho konca autori nič tak dych berúce neukázali. Tvorca akoby vystrieľal väčšinu svojich oku lahodiacich nábojov do prvej tretiny a následne už nedokázal prísť s tak údernými scénami.

Filmu chýbali aj zaujímavejšie vedľajšie postavy. Autori najviac času investovali do budovania vzťahu medzi Joshuom a Alfie, čo sa im však veľmi nepodarilo. Záver ich príbehu je poriadne emotívny a funguje výborne, no to, ako sa k nemu dostali, už škrípe. Joshua totiž zo začiatku stroje a AI nenávidí a viditeľne zápasí s tým, že malú robotku Alfie začína mať rád.

Zdroj: 20th Century Fox/Disney

V sci-fi dráme však chýba viac premosťovacích scén, počas ktorých by diváci sledovali, ako sa jeho city menia a čo je vlastne spúšťačom premeny. Bez toho všetkého to pôsobí trochu útržkovito.

Sklamaním je aj záver, v ktorom režisér a scenárista Edwards umožnil hlavným postavám dosiahnuť svoj cieľ na úkor akejkoľvek logiky a autenticity. V kontraste s predošlými scénami viac zakorenenými v logike tak pôsobil záver zbytočne lacno.

Tvorca je krásny sci-fi film, ktorý však nesplnil vysoké očakávania

Gareth Edwards natočil skvelý sci-fi film, od ktorého sme však mali väčšie očakávania. Nemôžeme a ani mu nebudeme vyčítať, že nenakrútil nadčasové sci-fi o boji ľudstva s umelou inteligenciou, pretože film vznikal niekoľko rokov a on nemal odkiaľ vedieť, aká bude táto téma v súčasnosti aktuálna. Avšak ani príbeh, ktorý si pre svoj film vybral, nespracoval dostatočne komplexne a mimoriadne.

Tvorca nie je vizuálne až taký podmanivý ako napríklad Blade Runner 2049. Nakrútili ho však za 80 miliónov dolárov a je to vzhľadom na výslednú vysokú kvalitu vizuálnych efektov zázrak. Gareth Edwards ukázal, že veľké a skvelo vyzerajúce sci-fi sa dá nakrútiť aj za tretinu toho, s čím Hollywood posledné roky operuje, a tomu sa nedá nefandiť.

Zdroj: 20th Century Fox

Návštevu kina môžeme v tomto prípade vrelo odporučiť. Okrem podarenej akcie, pútavých hlavných postáv a nádherného vizuálu v spojení s vynikajúcou hudbou ponúka pre divákov aj kvalitné herecké výkony. Téma príbehu, ako i ďalšie aspekty deja a problematiky AI však Gareth Edwards dostatočne nepremyslel a nedotiahol do konca.

Úplne objektívne by sme udelili asi sedem a pol bodu z desiatich. Avšak úspech tohto projektu sa môže odraziť na budúcnosti Hollywoodu a práve vďaka nemu môžeme v kinách vídať viac takýchto filmov. Pocitovo si teda môžeme prihodiť aj pol bodu navyše.

Réžia: Gareth Edwards

Scenár: Gareth Edwards, Chris Weitz

Žáner: sci-fi

Dĺžka: 132 minút

Herci: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Ralph Ineson

Kde si film môžeš pozrieť: Kino