RECENZIA: Saw X je poctou sériovému vrahovi Jigsawovi. Užijú si film aj diváci, ktorí nevideli predošlé časti?

Pre fanúšikov série ide o povinnú jazdu.

Filmovú sériu Saw netreba žiadnemu hororovému fajnšmekrovi bližšie predstavovať. Od prvej časti ubehlo takmer 20 rokov a tvorcovia prišli v poradí s desiatou časťou. Mnohí diváci to so skladačkovým vrahom známym ako Jigsaw vzdali už dávno a nikto sa im nemôže čudovať. Väčšina častí série bola priemerná až podpriemerná a vydržali to s ňou skutočne iba skalní nadšenci.

Nový Saw však vracia sériu k jej koreňom, ktoré vychádzajú od geniálneho šialenca Johna Kramera (Tobin Bell). Dej sa odohráva medzi prvou a druhou časťou, v ktorej sledujeme hlavnú postavu v poslednom štádiu rakoviny.

Zúfalý Kramer chce prežiť za každú cenu, a preto sa s prísľubom zázračného vyliečenia odhodlá podstúpiť podivný alternatívny zákrok. Ako však už prezrádza trailer, ide o podvod. Reakciu vražedného Jigsawa si už dozaista domyslíš aj bez toho, aby si si púšťal upútavku.

Zdroj: Lionsgate

Konečne sme spoznali pravého Johna Kramera

Hlavným prekvapením Saw X pre nás bola samotná postava Jigsawa, z ktorej sa podobne ako z nevidiaceho muža v Don't Breathe 2 stáva antihrdina. Jeho činy sú naďalej hrozivé, ale z istého uhľa pohľadu ospravedlniteľné. A čuduj sa svete, naozaj to skvelo funguje.

Takmer všetky úmrtia postáv sú originálne a vzhľadom na to, že sa chcel John Kramer pomstiť za všetkých oklamaných pacientov, sme si ich svojím zvráteným spôsobom aj užili.

Rozbeh filmu je, bohužiaľ, trochu pomalší a istý čas potrvá, kým sa na scéne niečo podstatné udeje. O to viac sme sa však mali možnosť zblížiť so samotným Johnom Kramerom a s jeho bojom s vážnym ochorením. Saw X tak dôkladne rozširuje mytológiu série.

Žiadna predošlá časť nám o tvorcovi vražednej hry nepovedala tak veľa ako práve najnovšie pokračovanie od režiséra Kevina Greuterta (Saw 6, Saw 3D). Kramerova postava sa v novom Saw stala stredobodom pozornosti a pasce Jigsawa boli viac než kedykoľvek predtým jasným zhmotnením jeho pokrivenej morálky.

Aby však Saw X dôkladne predstavil Kramerovo zmýšľanie, musel sa zamerať na jeho osobnosť, čím sa značne predĺžila stopáž, a to na takmer 2 hodiny. Bez niektorých scén – najmä v úvode – by sme sa pritom určite obišli. Na porovnanie, prvý diel série mal o 20 minút menej.

Zdroj: Lionsgate

Nečakali sme, že budeme fandiť sériovému vrahovi

Desiaty Saw nie je rozhodne – na rozdiel od množstva iných častí série – zbytočným prírastkom do rodiny. Práve naopak. Vhodným spôsobom dopĺňa Jigsawovu životnú skladačku, čo ocenia najmä fanúšikovia série, ale poteší aj úplných nováčikov, ktorí si chcú užiť krvavé vraždenie plné netradičných popráv. Celkovo ich je síce menej, než sme čakali, ale v žiadnom prípade nestrácajú na kvalite.

Strach pri filme sme však nepociťovali ani na jednu sekundu. Saw X je príliš priamočiary na to, aby kohokoľvek vydesil, a o Johna a Amandu sme sa nemohli vôbec báť, pretože z ďalších častí vieme, čo ich čaká. Jednoducho a skrátka, v Saw X sú obaja nesmrteľní, a aj keď sa dostanú do problémov, je každému jasné, že sa z toho nejakým spôsobom dostanú. Zápletka na konci filmu preto čiastočne stráca opodstatnenie.

Veľkým plusom pre fanúšikov série je aj prítomnosť Kramerovej žiačky Amandy, ktorá podobne ako Kramer na prekvapenie ukáže, že má srdce a niektoré hranice jednoducho odmieta prekročiť.

Naozaj sme nečakali, že by sme kroky Jigsawa počas filmu viac-menej schvaľovali (až na jednu výnimku) a v závere mu dokonca držali palce. Synnøve Macody Lund a jej postava Cecilie je navyše svojím správaním natoľko odpudivá, že sme jej priali smrť zakaždým, keď otvorila ústa.

Zdroj: Lionsgate

Saw X nie je iba radovým pokračovaním pre skalných nadšencov

Film je pomerne funkčný fan service, z ktorého budú nadšenci série padať do kolien. Veľmi obstojne však funguje aj ako samostatná jednotka pre neznalcov. Príbeh Johna Kramera je dostatočne pútavý na to, aby k sérii prilákal aj divákov, ktorí sa so Saw doposiaľ nestretli.

Desiata časť však po toľkých filmoch zo série nemá čím prekvapiť a nie je vôbec desivá. Za veľa nestojí ani dejová línia, ktorá je od počiatku do konca prakticky úplne jasná. Partia zloduchov nahnevá Johna Kramera, ktorý sa im rozhodne pomstiť (alebo „napraviť“, ako by povedal Jigsaw). Malé pokusy o záverečný zvrat príliš nezavážia a na konečných dojmoch nič nemenia.

Napriek tomu sa však filmárom podarilo dať zaprášenej sérii šmrnc, a preto od nás Saw X dostáva sedem bodov z desiatich. Zrecyklovali všetky staré nápady a oživili ich prítomnosťou Johna Kramera, ktorého vnútro rozpitvali tak ako nikdy predtým. Aj vďaka tomu nie je nový Saw iba dookola tým istým vyvražďovaním bez akejkoľvek pointy, ktoré sa snaží žmýkať z legendárnej hororovej značky ďalšie peniaze.

Pravdou zostáva, že séria Saw je už dávno mŕtva, o čom svedčí aj príšerný Saw IX, oficiálne pomenovaný ako Spiral: From the Book of Saw (2021). Ak ju mal však niekto ešte jeden poslednýkrát postaviť na nohy, bol to práve Tobin Bell alias Jigsaw. Filmári by si síce vedeli predstaviť aj ďalší sequel, ale uprednostnili by sme, keby bol Saw X poslednou bodkou, za ktorú sa vôbec netreba hanbiť.

P. S. Na konci filmu si ešte chvíľu počkaj, uvidíš potitulkovú scénu s milým prekvapením.

Réžia: Kevin Greutert

Scenár: Josh Stolberg, Pete Goldfinger

Žáner: horor

Dĺžka: 1 hodina 58 minút

Herci: Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund

Kde si film môžeš pozrieť: kino