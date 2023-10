Kožené tenisky ako ideálny typ obuvi do jesenných dní. Pekné páry kúpiš aj za 100 eur

V zozname tentoraz nájdeš legendárne modely, ale aj futuristické vyhotovenia spod rúk návrhára Yohjiho Yamamota. Rozhodni sa správne a zvládni sychravé počasie.

Kožené tenisky sú povinnou výbavou v každom šatníku, a to bez ohľadu na pohlavie či vek nositeľa. Vďaka spolupráci s online obchodom Footshop dlhodobo sledujeme aktuálny vývoj trendov v obuvi a tentoraz sme sa pozreli práve na najlepšie verzie kožených tenisiek od značiek ako Adidas Originals, New Balance, Nike, Puma a Y-3, vďaka ktorým zvládneš sychravé jesenné počasie so suchými nohami a navyše v bezkonkurenčnom štýle.

Adidas Originals Stan Smith – 110 €

Legenda, ktorá obstála v skúške času. To sú tenisky Adidas Originals Stan Smith, ktoré výrobca športových potrieb s tromi prúžkami vyrobil pre tenistu Stana Smitha v roku 1973 a odvtedy ide o jeden z najpredávanejších modelov.

Tenisky sú známe vďaka svojmu čistému vzhľadu s perforovanými tromi prúžkami a s kontrastným panelom na päte, ktorý je v tomto prípade netradične z denimu vo svetlomodrom vyhotovení s logom.

Namiesto tenisových kurtov sú dnes ich prirodzeným prostredím ulice svetových metropol a v ponuke online obchodu Footshop ich nájdeš v rôznych farebných aj materiálových úpravách. Kúpou týchto tenisiek neurobíš krok vedľa za žiadnych okolností. Obzvlášť za cenu 110 eur.

Puma Slipstream LTH – 115 €

Vedenie spoločnosti Puma v roku 2022 oživilo modelový rad Slipstream, ktorý bol pôvodne určený na basketbalové palubovky a vďaka veľkej popularite medzi mladou generáciou dnes predstavuje jeden zaujímavý variant za druhým.

Medzi novinkami nás najviac zaujala čierna verzia s koženým zvrškom, ktorá má robustnú konštrukciu a odolnú gumovú podrážku. Nízka silueta s retro nádychom je ideálnou voľbou pre nadšencov minimalistického štýlu, ktorí vedia, čo chcú nosiť každý deň do práce aj večer do mesta. Cena 115 eur pred zľavou v online obchode Footshop je férová ponuka, ktorá stojí za úvahu.

Nike Dunk Low – 137,95 €

Minimálne rovnako ikonický vnímame aj modelový rad Nike Dunk, ktorý je na pultoch obchodov od roku 1985 a v nízkej verzii získal popularitu najmä vďaka skateboardingu a raperovi Travisovi Scottovi.

Dizajnérsky tím spoločnosti Nike v tomto prípade zahalil klasické línie do odolnej kože s perforáciou v oblasti špice, pričom ako farebnú schému zvolil kombináciu čiernej, sivej, bielej a oranžovej v podobe malých prvkov (swoosh alebo štítok).

Preskúmaj všetky detaily siluety Nike Dunk Low a objav tenisky, ktoré v posledných sezónach veľmi úspešne formujú povedomie o tom, čo znamená byť cool.

Nike Air Force 1 Low Retro – 140 €

Tenisky, ktoré milujeme dlhé roky a považujeme ich za klenot v produktovom portfóliu spoločnosti Nike.

V online obchode Footshop nájdeš Nike Air Force 1 Low Retro v nadčasovom bielom vyhotovení z kože, ktoré návrhári doplnili o kontrastný zelený swoosh a logo Nike na päte, zatiaľ čo o pohodlie zabezpečuje odolná gumová podrážka s odpružením Air.

Dopraj si maximálne pohodlie počas športovania alebo každodenného nosenia. Tenisky Nike Air Force 1 v nízkom vyhotovení si môžeš vybrať v rôznych farebných schémach za cenu na úrovni 140 eur.





Adidas Originals Samba – 150 €

Možno najkrajšie samby okrem OG modelu, ktoré sme zatiaľ videli.

Tenisky Adidas Originals Samba stále zanechávajú dojem. Táto moderná verzia vychádza z klasického minimalistického dizajnu, zdobia ju nenápadné detaily a dotvárajú ju takmer neviditeľné tri prúžky, ktoré vystupujú z koženého zvršku vo svetlohnedej farbe. Zaviaž si šnúrky a reprezentuj jedinečný štýl, ktorý sa zapísal do histórie športu aj streetwearu.

Ak hľadáš originálnu alternatívu ku klasickým vyhotoveniam modelového radu Adidas Originals Samba, ide o skvelú voľbu. V predaji je aj čierna verzia so zlatými prvkami. V oboch prípadoch je cena rovnaká, a to rovných 160 eur.

Puma Avanti VL x FENTY – 160 €

Rihanna oživila svoju spoluprácu so spoločnosťou Puma pod hlavičkou vlastnej značky FENTY a prvým novým produktom sú tieto vintage futbalové halovky s prešívaným koženým zvrškom a obrovským jazykom s logom mačkovitej šelmy a nápisom FENTY.

Prešívané telo v minimalistickej čierno-bielej schéme je doplnené o zlaté prvky a gumovú podrážku, ktorá presahuje až k päte tenisiek. Zlaď ich s rifľami alebo nohavicami v širokom strihu, so štýlovou vrchnou vrstvou a ovládni ulice.

New Balance 2002R – 160 €

O siluete New Balance 2002R sme toho napísali už veľa a ide o jeden z našich obľúbených modelov tenisiek od spoločnosti so sídlom v Bostone.

Za vzhľadom týchto štýlových mestských tenisiek stojí kreatívny riaditeľ japonskej divízie spoločnosti New Balance Japan menom Tetsuya Shono. Klasickú športovú estetiku upravil do modernej verzie a tá ovládla chodníky svetových metropol. Obuj si ich v koženom vyhotovení vo farebnej schéme s prívlastkom Burgundy a vychutnaj si neopísateľné pohodlie a sexy vzhľad, ktorý doplní tvoje outfity.

Y-3 Nizza Low – 280 €

Japonský návrhár Yohji Yamamoto je ikonou odevného priemyslu, ktorý okrem tvorby vlastných ready-to-wear kolekcií spolupracuje so spoločnosťou Adidas pod hlavičkou vlastnej línie s názvom Y-3.

Tieto informácie si už pravdepodobne vedel/-a, ale veľkou novinkou sú tenisky Y-3 Nizza Low, ktoré vychádzajú z kultovej siluety Adidas Originals Nizza, avšak Yamamoto im dodal futuristické tvary a prémiové materiály, ktoré sú hodny ceny 280 eur. V online obchode Footshop nájdeš aj čierne vyhotovenie.

New Balance 991 – 294,95 €

Spoločnosť New Balance má v zozname dvojnásobné zastúpenie, keď modelový rad s číselným označením 2002R dopĺňa silueta 991, ktorá dlhé roky patrí medzi najpredávanejšie tenisky zo série New Balance 99X.

V tomto prípade sme zvolili verziu vo svetlom farebnom vyhotovení z prémiovej kože, ktorá stojí na vysoko komfortnej podrážke s tlmiacou gélovou zložkou na päte. Cena 295 eur zodpovedá kvalite zvolených materiálov aj precíznej úprave.

Masterpiece v podaní Yohjiho Yamamota. Takto by sme charakterizovali tenisky Y-3 Kaiwa, ktoré považujeme za jednu z najkrajších siluet obuvi v posledných rokoch, a to nielen od spoločnosti Adidas.

Futuristický model si nás získal ihneď po uvedení na trh v roku 2018 a rovnako skvelé pocity z neho máme aj o päť rokov neskôr. Nadčasový kúsok, ktorý obohatí každú zbierku tenisiek a strhne pohľady všetkých okoloidúcich kdekoľvek na svete.

V predaji je aj biela verzia, ktorá je vo výraznej zľave.