Stravu z jedálne som vymenila za fit krabičky od 5 firiem. Jedla som nudné cereálie aj lahodné proteínové brownies

Nemusíš nakupovať, variť ani upratovať. Kuriér ti každý deň donesie päť jedál na celý nasledujúci deň a ty ušetríš nielen kalórie, ale aj čas. Je to také jednoduché? Chutí takéto jedlo naozaj dobre? Rozhodli sme sa to zistiť.

Stravujem sa tri- až štyrikrát denne, na obed mám väčšinou niečo z jedálne alebo rýchlovku à la „čo dom dal“ a 80 percent mojej večere tvorí chlieb. Každý deň si doprajem aj niečo sladké, napríklad kúsok čokolády či tyčinku, ktorá mi pomáha „preklenúť“ dlhé popoludnie alebo ma nakopne pred tréningom.

Čo sa stane, keď zrazu radikálne zmením svoj jedálniček, začnem jesť päťkrát denne v malých porciách, a to výhradne zdravé jedlo? Rozhodla som sa zistiť to pomocou piatich firiem, ktoré ponúkajú krabičky so zdravým jedlom. Z každej som vyskúšala minimálne jeden jednodňový program. Keďže išlo o krátke obdobie, mojím cieľom nebolo chudnutie, ale celkový dojem zo stravy.

Krabičkové firmy som vo výsledku ohodnotila od tej najslabšej po najlepšiu. Do hodnotenia som zahrnula najmä chuť, pestrosť, originalitu a použité suroviny (ako aj to, či boli alebo neboli uvedené na webe). Na záver si môžeš prečítať, ako tento experiment „hodnotilo“ moje telo.

5. miesto: Pohodlná diéta

Svoj experiment som začínala s krabičkami firmy Pohodlná diéta. Táto garantuje rýchle chudnutie, ale ponúka aj štandardnú „udržiavaciu“ stravu pre ľudí so sedavým zamestnaním aj aktívnych športovcov. Na výber sú aj programy pre vegetariánov, diabetikov alebo ľudí alergických na laktózu či lepok.

Pri chudnutí odporúčajú program Redukčná diéta s dennou energetickou hodnotou 5 000 kJ (1195 kcal) pre ženy a 7 000 kJ (1670 kcal) pre mužov. Stránka uvádza, že „ak budeš dodržiavať režim a nebudeš jesť nič iné, mal by si schudnúť 4 až 6 kíl za mesiac“. Upozorňuje tiež, že prvé dni budú možno „krušné“, než si telo zvykne na iné jedlo a menšie porcie, ale „po pár dňoch sa všetko urovná“.

Ja som vyskúšala 5-chodový program Štandardná diéta určený primárne pre ženy, ktoré nechcú chudnúť. Poskytnúť má plnohodnotnú stravu v hodnote 7000 kJ na deň. Doobjednať si môžeš aj polievku navyše. Rozvoz je zadarmo a jedlo rozvážajú vždy deň vopred v popoludňajších hodinách.

Raňajky od firmy Pohodlná diéta ničím neprekvapili. Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

Skladba jedálneho lístka mi pripomenula typickú redukčnú stravu. V porovnaní so zvyšnými krabičkovými firmami chýbala väčšine pokrmov originalita a hravosť. Jedlá sú určené skôr pre človeka, ktorý je zvyknutý na jednoduchšie chute a nepotrebuje byť neustále prekvapovaný komplikovanými kombináciami surovín a chutí. Mínus je aj to, že som sa nedokázala dopátrať k použitým ingredienciám.