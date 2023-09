Nikto nechce prísť o zrak. S týmto jednoduchým cvičením raz-dva zistíš, či máš závažné ochorenie VPDM

Nie každé vážne ochorenie môže človek odhaliť včas a už vôbec nie v domácom prostredí. Jeden test ti však dokáže veľmi rýchlo napovedať, či sa máš o svoj zrak obávať. A pozor, v prípade svojich rodičov buď ešte pozornejší.

Na to, aby si zistil, či ti (alebo tvojim blízkym) hrozí problém so zrakom, postačí domáca tlačiareň a z internetu stiahnutá tzv. Amslerova mriežka. V jej strede sa nachádza čierny bod. Zakry si oko a pozorne sleduj bod uprostred mriežky. Následne zopakuj postup aj s druhým okom.

Ak sú štvorčeky pravidelné, čiary rovnobežné, tvoj zrak je v poriadku. No v prípade, že by sa ti línie mihali, vlnili a boli nepravidelné, ihneď kontaktuj očného lekára! Môže ísť o závažné ochorenie – vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM). Pokiaľ sa ochorenie včas nepodchytí, hrozí ti strata zraku.

Ako sa vyrovnať so stratou zraku?

V prípade, že ti ochorenie potvrdia, budeš absolvovať pravidelnú liečbu u oftalmológa. Pravdepodobne injekcie priamo do oka – nepríjemné, ale nevyhnuté. Pomocnú ruku však podáva aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Bezplatne.

„Vyrovnať sa so stratou zraku alebo s jeho výrazným obmedzením nie je jednoduché. Chce to čas, ale veľmi pomáha nezostať na problém sám. Naši pracovníci a pracovníčky vám pomôžu nielen s prijatím zrakového ochorenia, ale najmä vám ukážu, že váš život dokážete opäť chytiť do rúk. Aj keď sa zdanlivo všetko rozpadlo, naučíme vás všetko vystavať nanovo,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Zradnosť ochorenia vekom podmienená degenerácia makuly je v tom, že postihuje tzv. žltú škvrnu, teda najostrejší bod videnia. To býva vážne poškodené, a preto je potrebné, aby sa človek naučil efektívne využívať zvyšky zraku. „Klientov naučíme, ako využívať tzv. periférne videnie, ako ho fixovať a následne využívať pri čítaní či domácich prácach. Neskôr im pomáhame aj pri výbere optických a kompenzačných pomôcok, ktoré im spríjemňujú a uľahčujú bežný život. Zvládneme i používanie dotykového telefónu či počítača. Dokonca, varenie, pranie či žehlenie. Navyše, našu pomoc im poskytujeme bezplatne a tak dlho, ako to budú potrebovať,“ dopĺňa Dagmar Filadelfiová.

Keď sa domov stane hrozbou...

Sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci ÚNSS dokážu klientom pomôcť aj pri odstraňovaní bariér v domácnosti. Neostré videnie spôsobuje, že nimi dokážu byť aj bežné kuchynské pomôcky, nábytok či bežný vypínač. Známe prostredie sa odrazu stane nepriateľom.

„Často sú to drobné, ale veľmi efektívne zmeny. Ide napríklad o využívanie farebných kontrastov, ktoré im pomáhajú v orientácii a dajú sa použiť kdekoľvek, stačí napríklad zmeniť farbu steny za nábytkom, farbu koberca alebo vypínačov a stanú sa viditeľnejšími. V kuchyni môžu využiť kontrastné podložky v poličkách, aby lepšie identifikovali kuchynský servis,“ pokračuje Dagmar Filadelfiová.

„Čo neodporúčame, je používanie sklenených pohárov, pretože ich klient nevidí. V kúpeľni je vhodné doplniť protišmykové podložky, fľaštičky s drogériou označiť kontrastnými nápismi, aby si klient ľahšie prečítal, aký produkt drží v rukách,“ dopĺňa Dagmar Filadelfiová a pokračuje: „Život so zrakovým ochorením má svoje obmedzenia, ale dá sa žiť naplno a venovať sa mnohým aktivitám, ktoré človeku robili radosť. Len sa ich treba naučiť robiť nanovo alebo trošku inak...“

Pomoc (nielen) ľuďom so zrakovým postihnutím poskytuje bezplatne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska aj vďaka zbierke Biela pastelka. 22. septembra 2023 má Biela pastelka hlavný zbierkový deň. Dobrovoľníkov a dobrovoľníčky budeš môcť stretnúť v uliciach slovenských miest a obcí. Ďakujeme, ak sa rozhodneš prispieť a zmeniť alebo zlepšiť tak niekomu neznámemu život. Niekomu, kto ťa síce neuvidí, ale tvoju pomoc pocíti.

Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:

pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou;

pri výučbe čítania a písania Braillovho písma;

kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami;

aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím;

podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí;

pri nácviku samoobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie;

špecializovaným sociálnym poradenstvom – poradenstvo pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní, pri vyrovnávaní sa s postihnutím a pod.

Ak chceš podporiť Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a bezplatné služby a pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím: