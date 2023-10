Ak ti vypadávajú vlasy, nemusíš si ich hneď ísť nastreliť do Turecka. Toto je 7 najlepších zákrokov proti plešine

Zoradili sme procedúry od najlacnejších po najdrahšie, ktoré pomôžu tvojej korune krásy pri nadmernom vypadávaní vlasov.

Vlasy padajú každému človeku dennodenne (každý človek stráca v priemere 50 až 100 vlasov), no čo robiť, keď ich začneš strácať vo väčšej miere? Existuje niekoľko riešení, ktorými vieš spomaliť, zastaviť či dokonca liečiť plešatosť. Odborne sa tomu hovorí androgenetická alopécia a zvyčajne ide o genetickú stratu vlasov a tvorenie plešín.

„Túto formu alopécie nemajú len muži, ale aj veľa žien. Do istej miery je možné vypadávanie vlasov spomaliť, zastaviť či dokonca vrátiť ich do pôvodného stavu. Miera úspešnosti liečby závisí od mnohých faktorov, v prvom rade sa musí určiť správna diagnóza,“ tvrdí dermatologička Nadezhda Brabcová, ktorá sa špecializuje na zdravie vlasov a vlasovej pokožky.

V tomto článku ti prinášame 7 najefektívnejších produktov, terapií alebo procedúr, ktoré sme zoradili od najlacnejšieho po najdrahšie (od 17 € až po 8 000 €). Ide buď o čisto estetické, ale zato okamžité riešenia, alebo lekárske zákroky, ktoré daný problém riešia z dlhodobého hľadiska.

Vlasové vlákna

Jedno z najlacnejších, a pritom veľmi efektívnych riešení sú vlasové vlákna. Ide o tzv. zahusťovač vlasov, ktorý je dostupný vo viacerých farbách, aby sadol na väčšinu odtieňov vlasov. Okrem toho sa dá použiť aj na bradu. Je určený predovšetkým pre ľudí s kútmi alebo jemne riedkymi vlasmi.

Čím máš totiž menej porastu na hlave, tým viac sú vlákna na hlave viditeľné a vyzerá to menej prirodzene. Avšak v prípade, že máš extrémne riedke vlasy, vieš tento zahusťovač stále použiť na vlasy zostrihnuté na pár milimetrov (ideálne do 5 mm) a pôsobí to dojmom, že vlasy sú husté, len ostrihané nakrátko.

Vlasové vlákna sme mali možnosť vyskúšať si na vlastnej koži. Vybrali sme asi najpopulárnejšiu značku Toppík, ktorého cena sa pohybuje okolo 17 €. Je dostupný vo viacerých slovenských e-shopoch. Po starostlivom preskúmaní sme zistili, že ide o akúsi formu prášku zloženého z mikrovlákien. Hoci môžeš mať na prvý pohľad pocit, že ide o nejakú chémiu, ide o vlákna tvorené z čistého organického keratínu – bielkoviny, z ktorej sa skladajú aj ľudské vlasy.

Nemusíš sa preto obávať, produkt neobsahuje žiadne chemické látky ani ďalšie prísady. Ako sme sa aj na vlastnej koži presvedčili, keratínové mikrovlákna na vlasoch skutočne držia. Sú totiž nabité elektrostatickou energiou a okamžite sa na vlasy prichytia. Následne vytvárajú štruktúru, ktorá je veľmi podobná skutočným vlasom.

Zdroj: Refresher/Daniel Mikolášik

Samotná aplikácia je jednoduchá. Vlákna nanášaš výlučne na suché vlasy podobným spôsobom, ako keď sypeš korenie do jedla. Odporúčame z vyššej vzdialenosti, aby sa na hlave rozložili rovnomerne. K samotnej tube si môžeš dokúpiť aj špeciálny aplikátor, ktorým si nanášanie na konkrétne riedke miesta s presvitajúcou pokožkou vieš jednoducho uľahčiť.

Funguje aj na miestach, kde rastú len jemné chĺpky. Na záver si môžeš vlasy s vláknami ešte zafixovať bežným lakom na vlasy, ideálne zo vzdialenosti cca 30 cm. Samotná aplikácia trvá pár minút aj s konečným stajlingom a vydrží počas celého dňa. Vlákna sú dokonca odolné voči potu, vetru alebo dažďu.

Zdroj: Refresher/Daniel Mikolášik

Vyskúšali sme s nimi dokonca aj plávať v bazéne a na naše prekvapenie to väčšina mikročastíc vydržala. Dávaj si však pozor pri obliekaní svetlých tričiek cez hlavu, produkt ti môže na nich zanechať nežiaduce stopy. Na konci dňa si vieš vlákna odstrániť vlhčeným obrúskom alebo zmyť v sprche bežným šampónom. Toto riešenie je však čisto estetické a hlavne z dlhodobého hľadiska problém nijako nerieši.

Dermaroller

Ďalším lacným riešením, avšak nie s okamžitým účinkom, je dermaroller. Ide o malý valček pokrytý množstvom tenkých a ostrých ihličiek. Tým, ako si ním prechádzaš po hlave, stimuluješ folikuly a zlepšuješ tým pevnosť a kvalitu vlasov.

Dermaroller okrem toho pomáha s regeneráciou vlasových folikulov, rozširuje cievy, čím zlepšuje prekrvenie folikulov, predlžuje ich rastovú fázu. Okrem podpory rastu vlasov slúži aj na vyhladenie vrások a strií a celkové omladenie pleti/kože. Neodporúča sa však používať na podráždenú pleť, bradavice alebo akné.

Nezabúdaj však dbať na regeneráciu a hygienu, aby si minimalizoval riziko infekcie a podráždenia pokožky. Pre bezpečné používanie dermarollera sa odporúča najprv to skonzultovať s dermatológom alebo kozmetickým špecialistom.

Na podporenie rastu vlasov sa odporúča používať titánový dermaroller s ihličkami s veľkosťou 0,5 mm. Aby si zvýšil efektivitu, nezabudni pri procedúre meniť smery prechádzania valčeka. Po každom smere prejdi približne desaťkrát. Cena dermarollerov sa pohybuje rôzne, ale v priemere si vieš kvalitnejší zaobstarať aj za 20 €. Nezabúdaj však, že na hmatateľné výsledky sa pri pravidelnom používaní čaká aj niekoľko mesiacov.

Zdroj: Themancompany.com

Vlasové séra, šampóny a vitamíny

Ďalšou možnosťou je liečba rôznymi vodičkami, vitamínmi alebo sérami. Tu však treba doplniť, že vitamínmi rozhodne svojmu telu neublížiš, no žiadny zo šampónov na rast vlasov nemá zaručenú stopercentnú účinnosť a spravidla genetickú plešatosť zastaviť nedokážu, maximálne ju spomaliť alebo zastaviť.

Ak by sme ti mali odporučiť tie najúčinnejšie a lekármi najodporúčanejšie, rozhodne ide o prípravky obsahujúce minoxidil alebo nanoxidil. Tie sú dokonca bez predpisu, no treba si dávať pozor na vedľajšie účinky (a to hlavne pri minoxidile). Okrem nich je účinnou látkou aj finasterid, ktorý je spoločne s minoxidilom schválený agentúrou FDA na potlačenie dedičného plešatenia.

„Liečba, ktorá sa bežne používa pri androgénnej alopécii a je schválená aj v medzinárodných odporúčaniach, zahŕňa liečivo finasterid viazané na predpis a preparát minoxidil. To je taká vodička, ktorú dokážete zohnať v lekárni aj bez receptu, existujú rôzne značky,“ vysvetlila pre Refresher dermatologička Nadezhda Brabcová. V prípade, že finasterid neúčinkuje podľa očakávaní, lekár ti môže navrhnúť aj dutasterid.