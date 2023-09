Pavol zbavuje mužov plešiny: Vlasové protézy lepím aj profesionálnym športovcom. Vydržia aj pri plávaní (Rozhovor)

Niektorí muži v tom momente prežívajú takú vnútornú eufóriu, že mu nedokážu ani odpovedať. „Len sa na seba pozerajú do zrkadla a chytajú sa za vlasy,“ opisuje barbier, ktorý mužom na Orave lepí tupé.

V malebnej obci Lokca na Orave by barbershop čakal asi málokto. Práve do tejto dedinky však cestujú ľudia z celej krajiny. A nielen to. Stovky kilometrov sem razia dokonca aj Poliaci, Česi, ale aj Maďari. Všetkých z nich spája jedno jediné – chýbajúce vlasy. Barbier Pavol Vajdečka tu totiž plešatým mužom pomáha s komplexmi. Pýtaš sa ako?

Ako prvý barbier na Slovensku totiž prišiel s technológiou lepenia tzv. vlasových protéz. Tento celosvetový trend si osvojili viaceré hviezdy v Hollywoode trpiace alopéciou už pred rokmi, no na Slovensku je to ešte stále novinka a pre mnohých veľká neznáma.

Pavla sme navštívili v útulnom, elegantnom a silno mužskom prostredí v priestoroch jeho Royal Barbershopu s nádychom retra a kolínskej, kde už druhý rok mužom doslova mení ich životy tým, že ich zbavuje plešiny a dodáva stratené sebavedomie.

„Cítim, že keď prichádzajú, tak z ich vnútra pramení akási malá sebadôvera a menejcennosť. Ale keď odchádzajú, sú ráznejší a doslova žiaria. Niektorí muži v tom momente prežívajú takú vnútornú eufóriu, že mi nedokážu ani odpovedať. Len čumia ako vyoraná myš, pozerajú sa na seba do zrkadla a chytajú sa za vlasy. Je to niekedy zaujímavé sledovať,“ hovorí 30-ročný Pavol.

V rozhovore nám prezradil, koľko taká vlasová protéza stojí, ako sa aplikuje, ako často by sa mala lepiť nanovo, aká je jej životnosť, čo všetko sa s ňou dá robiť, čo keď sa pod ňou človek spotí, či sa s ňou môže športovať, ako muži reagujú, keď po rokoch bez vlasov majú zrazu bujný účes, ale aj to, prečo je preňho táto metóda výhodnejšia ako transplantácia vlasov.

Ako a kedy si sa prvýkrát dopočul o vlasových protézach?

Prvý kontakt bol na sociálnych sieťach. Túto techniku som videl na virálnych videách z USA a Ázie. V tom čase totiž nikto v okolí nič podobné nerobil. Zaujalo ma to, no nemal som o tom dostatočné informácie.

Prvý kľúčový moment nastal až vtedy, keď sa ku mne jedného dňa prišiel ostrihať kamarát, ktorého trápila plešina, a dal si túto vlasovú protézu urobiť v Nemecku. Po čase sa mu to však začalo odliepať a nebol s tým spokojný. Poprosil ma preto, či by som mu to neskúsil urobiť ja, lebo on už protézu má, len mu to treba správne aplikovať a nastajlovať.

Podarilo sa ti to hneď na prvýkrát?

Aby som bol úprimný, najprv som sa obával, aký bude výsledok. Predsa len som s tým dovtedy nemal žiadnu skúsenosť. Dopredu som si však o tom naštudoval a zisťoval, ako to správne aplikovať a čo všetko to zahŕňa. Chcel som byť s výsledkom na 100 percent spokojný. A neuveríš, hneď na prvýkrát sa mi to podarilo.

Dokonca som mu k tomu dokázal urobiť plnohodnotný účes, aby sa jeho pôvodné vlasy prirodzene napojili k protéze a vyzeralo to úplne prirodzene. Okrem fadeu som sa mu vyhral aj s detailmi, zakomponoval som do účesu aj pásiky a rôzne ornamenty a protézu som mu vytvaroval tak, že spoje nebolo absolútne vidieť. Vyšlo to dokonale a to ma nabudilo, aby som s tým začal ako vôbec prvý barbier na Slovensku.

Čo je to vlastne vlasová protéza?

Súbor živých vlasov, ktoré sú napevno nastrelené na umelej platforme. Tá sa následne lepí na plešinu. Každá vlasová protéza je unikátna v závislosti od rozmerov hlavy klienta, jeho typu vlasov a jeho odtieňa.

Akým spôsobom sa protéza aplikuje?

Sú dva spôsoby aplikácie. Prvý je spôsob lepenia; plešinka sa kompletne vyholí a po celej ploche sa aplikuje lep a na to sa nasadí vlasová protéza, ktorá má podklad fóliovej platformy a je originál prispôsobená, aby držala za každých podmienok s tým lepom. Potom sa už len dostrihávajú detaily, aby za žiadnych okolností nebolo vidno žiadne spoje. Proces trvá aj 5 hodín, pretože každý detail musí presne sedieť.

Nie je to potom problémové zo zdravotného hľadiska, že koža pod protézou nedýcha?

Presne ako hovoríš. Preto ja osobne už robím čisto len ten druhý spôsob aplikácie; a to na báze lepenia obojstrannými páskami, ktoré nie sú po celej ploche, ale len po obvode plešiny, kde sú najdôležitejšie záchytné body. Ten stred dýcha, pretože pri tomto spôsobe sa používa trochu iná vlasová protéza, ktorá má sieťkovitý podklad. Zo zdravotného hľadiska je to lepšie, klienta to nesvrbí, nič po tým neplesnie a hlava voľne dýcha.

Nevzniká potom pod protézou nejaká vzduchová bublina?

To si veľa ľudí myslí, ale nie, nevzniká, pretože tento podklad sa dokáže perfektne natiahnuť na celú šírku plešiny, pričom sa zachytia len tie bočné strany.

Ako často si treba takúto protézu chodiť lepiť nanovo?

To je jediná nevýhoda tejto protézy, že zatiaľ čo pri tom prvom type je pravidelná údržba potrebná približne raz za mesiac, pri tejto protéze so sieťkovitým podkladom je nutné chodiť prelepovať ju častejšie. Tak raz za dva až tri týždne. Treba to nielenže nalepiť nanovo, ale aj oholiť riedke vlasy na plešine, ktoré rastú aj pod protézou.

Vie si to človek lepiť aj sám, alebo musí chodiť každý mesiac za vami?

Zákazníkov, ktorí sú z väčšej diaľky, vybavujem tými obojstrannými páskami, aby nemuseli ku mne chodiť každý tretí týždeň na prelepovanie. Oni už majú tú protézu vyrobenú na mieru na rozmer ich hlavy a stačí, ak si to prelepia sami. Len sa treba pripraviť na to, že to trvá dlhšie, a to hlavne prvé razy, keď v tom človek ešte nemá prax.

Aj samotná protéza má obmedzenú svoju trvácnosť. Ako dlho vydrží pri aktívnom nosení?

Áno, vydrží približne rok a pol. Dávame na to aj jednoročnú záruku.

Môže sa človek s protézou kúpať?

Samozrejme, pri kontakte s vodou nemá protéza absolútne žiadny problém. Protéza tak silno drží, že s ňou môžeš skočiť aj šípku do vody zo skokanského mostíka a ani sa nepohne. Takže, samozrejme, sa s tým dá aj sprchovať alebo plávať.

Dokáže sa protéza udržať na hlave bez pohnutia aj pri silnom vetre?

Taktiež vydrží bez problémov. Platforma drží silno, vietor ovplyvňuje len vlasy na nej. Prirodzene, ako každému človeku, keď má vietor vo vlasoch.

Ako protéza zvláda vysoké letné teploty? Hlava sa po dňou, prirodzene, potí.