FOTO: Kolekcia Palace x Carhartt WIP je tu. Je plná jesenných farieb, fanúšikov opäť nepotešila

Čo si pre fanúšikov streetwearu pripravili dve módne legendy?

Skateboardová značka Palace spojila sily s ďalšou módnou „legendou“ Carhartt po prvýkrát. V rámci spolupráce na trh prinášajú jesennú kolekciu Palace x Carharrt WIP, ktorá sa dostane do predaja už 15. septembra 2023. Potešiť by mala všetkých milovníkov streetwear štýlu. Najnovšie kolekcie Palace Skateboards však módnych nadšencov vôbec neoslovujú. „Pamätáš si, keď Palace robil cool veci?“, napísal komentujúci pod poslednú kolekciu Palace a McDonald's.

Farebnosť produktov sa perfektne hodí na jeseň, nájdeš medzi nimi mikiny, čiapky, tričká aj nohavice. Prevláda olivová, hnedá a krémová farba, no príležitosť dostal aj maskáčový vzor. Samozrejme, nechýba logo americkej značky Carhartt a nápis Palace. Ak patríš medzi milovníkov ikonických kúskov neboj, klasický „Michigan Coat“ nebude chýbať.

Debutové spojenie mnohých potešilo, no pre iných je výsledok opäť nuda. „Wau, niektoré kúsky mi pripomínajú domov. Už sa teším, keď si to oblečiem do kancelárie“, píše fanúšik na Instagrame. „Dnešné moderné spolupráce spočívajú v tom, že spoja dve logá vedľa seba. Mali toľko možností, aby vytvorili niečo originálne a výsledok je peklo. Ach, opäť nuda“, pridávajú sa ďalší, ktorých kolekcia nenadchla.