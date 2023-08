Selena Gomez a Ariana Grande si idú novú hudbu. Obe sa ti dostanú pod kožu

„Rozchádzam sa s frajerom, pretože to povedala Selena Gomez!“ žartuje na Instagrame fanúšička. Selena si v klipe Single Soon oblieka najlepšie šaty a spieva, že nemá problém byť nezadaná. Ariana zase vo svojej novinke vzdáva poctu Mac Millerovi.

25. august je tu a s ním aj dlhoočakávané hudobné novinky od Seleny Gomez a Ariany Grande. Kým Ariana potešila fanúšikov novou digitálnou deluxe edíciou svojho debutového albumu z roku 2013 Yours Truly (ten totiž „oslavuje“ 10. výročie), Selena vydala novú skladbu Single Soon spolu s odvážnym a šmrncovým klipom. Hoci si dve svetové mená hudobnej scény môžu byť konkurenciou, ich status dlhoročných kamošiek predsa len vyhráva. Na sociálnych sieťach si totiž znovu vyjadrujú podporu a dokazujú, že beefu medzi Selenatormi a Arianatormi sa nedočkáme.

Instagramové video z auta, na ktorom Selena počúva Arianin song Be Alright, totiž Ari repostla s popisom „zlatíčko“, pričom nezabudla na dojatý emotikon. Ariana Granda, ktorá je momentálne v rozvodovom konaní s Daltonom Gomezom, si však už dnes môže zaspievať „Single Soon“ od Seleny, čo v preklade znamená čoskoro nezadaná.

Selena oznámila letnú novinku minulý týždeň, keď fanúšikom priznala, že ešte stále pracuje na dokončení svojho štvrtého štúdiového albumu. „Keďže som stále nedokončila SG3, chcela som aspoň vydať pesničku, ktorú som napísala len nedávno a je ideálna na koniec leta,“ vyjadrila sa na Instagrame.

„Vyberám si tieto šaty, skúšam si tieto topánky, pretože čoskoro budem slobodná, čoskoro budem slobodná,“ spieva si Selena a sebavedome dáva najavo, že je so svojím momentálnym single statusom viac ako v pohode. V chytľavej pesničke, ktorá sa ti ihneď dostane pod kožu, zaznie aj hlas Seleninej 10-ročnej sestry Gracie, ktorá jej hovorí: „Ahoj. Ľúbim ťa, sestrička. Nikdy sa netráp pre frajerov. Za žiadnu cenu.“



„Rozchádzam sa s frajerom, pretože to povedala Selena Gomez!“ žartuje na Instagrame fanúšička. K singlu, ktorý produkovali Benny Blanco a Cashmere Cat, nechýba ani poriadne nadupaný videoklip, ktorý ocenia aj milovníci módy.

Jeho estetika sa vo veľkom totiž podobá speváčkinmu klipu k piesni z roku 2011 Hit the Lights, kde si Selena užíva párty život a štýlové kostýmy. Niečo nám hovorí, že jej najnovší výtvor zlomí už čoskoro známe hudobné priečky (veď len za dve hodiny od jeho vydania má na Youtube 690-tisíc pozretí).

Zaostávať však nebude ani Ari. V najnovšej deluxe verzii Yours Truly totiž nechýba ani španielsko-anglická verzia hitu s Mac Millerom The Way. Pôvodná verzia z roku 2013 bola prvým Arianiným singlom, ktorý sa objavil v rebríčku Billboard Hot 100. Rovnako si však vypočujeme hity Baby I či Right There s Big Seanom. Pre Honeymoon Avenue – Live from London a Daydreamin' – Live from London dokonca zdieľala videá, ktoré si môžeš pozrieť nižšie. Za Selenou však s počtom pozretí zatiaľ zaostáva.







Fanúšikovia sú však nadšení. „Ten fakt, že túto skladbu počujeme s jej vyzretým hlasom, je úžasný! Aký pokrok za tie roky,“ píše fanúšička. „Ten tón, jas a sila v jej hlase! Je to absolútne úžasné!“ dodáva druhá. Všetky piesne si môžeš už teraz vypočuť prostredníctvom Apple Music, Spotifty či Youtube Music (prelink na všetky streamy sú tu).

Spolu s albumom však speváčka oslavuje výročie Yours Truly aj „Q&A“ reláciami (otázky a odpovede), kapsulovou kolekciou, novou vinylovou edíciou albumu, ale aj živými vystúpeniami. Speváčka bude zdieľať živé vystúpenia skladieb Tatooed Heart, Right There a The Way. Do pozornosti však dávame, že prvá sekcia „Q&A“ bude už zajtra, teda v sobotu 26. augusta, a druhá je naplánovaná na pondelok 28. augusta.