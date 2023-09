Móda Berlína: 9 účtov na Tiktoku a Instagrame, ktoré odrážajú prísny štýl nemeckej metropoly

Veľa kože, trochu punku či techna aj poriadna autentickosť. Zahraniční fashion blogeri ti ukážu, ako vyzerá moderný berlínsky štýl aj ako doň zapracovať osobitý vkus.

Vo svete módy ťa obklopuje pestrá paleta štýlov. Zatiaľ čo severský minimalizmus láka jednoduchosťou a parížsky šík zvádza eleganciou, berlínsky štýl je úplne iná planéta a osloví najmä milovníkov experimentu. Na rozdiel od svojich „súrodencov“ však nepozná hranice a nepotrebuje pravidlá. Berlínska móda je totiž oveľa viac o sebavyjadrení ako o nasledovaní trendov. Na svoje si tak prídu najmä fashionisti, ktorí túžia prejaviť svoju individualitu, autentickosť ale aj prelomiť tradičné štandardy.

Vizuálna estetika tejto komunity sa však definuje celkom ľahko. Keď sa povie berlínsky štýl, s veľkou pravdepodobnosťou si predstavíš veľa kože či veľa čiernej. Berlín je totiž domovom rôznorodých hudobných subkultúr, ktoré sa tu prelínajú a ovplyvňujú tak, ako to len málo kde inde na svete.

Pravidlo číslo jedna pri berlínskom štýle? Jedinečnosť a autentickosť. Zdroj: Instagram/Alina Kossan

Začiatky tohto fenoménu siahajú až do obdobia po druhej svetovej vojne, keď bol Berlín rozdelený múrom. V tom čase mali východná (patriaca do socialistického bloku) a západná (patriaca do demokratického bloku) časť mesta odlišné kultúrne aj hudobné vplyvy, čo sa prejavovalo aj v obliekaní obyvateľov oboch častí mesta. Po páde berlínskeho múru v roku 1989 sa tieto vplyvy začali miešať a vytvárať jedinečný štýl, ktorý kombinoval rôzne prvky z elektronickej hudby, techna, punku, alternatívneho rocku či ďalších žánrov. Tie sú základnou kulisou mesta ale aj súčasťou obliekania niektorých obyvateľov dodnes. Vplyv hudby v outfite však nie je nevyhnutnosťou.

Módu Berlína charakterizujú aj kontrastné prvky, ako sú retro kúsky či second-hand úlovky v kombinácii s dizajnérskymi značkami. To isté platí aj v prípade odvážnejších strihov a minimalizmu – kráčajú ruka v ruke. V neposlednom rade robí túto estetiku jedinečnou práve vrstvenie odevov a spájanie nečakaných farebných vzorov či textúr. Nasledujúcich deväť blogerov dokonale zosobňuje štýl tejto európskej metropoly.

Alina Kossa žbožňuje extravaganciu aj spájanie rozličných estetík. Influncerka však zároveň nepotláča svoj osobný vkus. Zdroj: Instagram/Alina Kossan

Alina Kossan

Instagram: @alinakossan

TikTok: @alina_kossan

Náš zoznam azda nemožno otvoriť efektnejšie ako s nemeckou influencerkou Alinou Kossan. Hoci jej feedu na sociálnych sieťach kraľuje prevažne punková estetika, Alina ju zbožňuje kombinovať s prvkami rozličných štýlov.

V jej outfioch často zahliadneš nádych grunge, vintage kúsky ale aj aktuálne módne trendy vrátane populárneho bloke coru. Počiatočná surovosť influencerkiných lookov tak v mnohých prípadoch naberá hravý a príťažlivý rozmer.

Špecifickým znamením Aliny sú v neposlednom rade aj extravagantné strihy či nevšedná kombinácia farieb. K okázalosti outfitov však v mnohých prípadoch dopomáha detailná práca s hairstylom a make-upom.





Minimalizmus v prípade berlínskej influencerky Mashi naberá celkom nový rozmer. Zdroj: Instagram/mashaloves_

masha

Instagram: @mashaloves_

Youtube: @mashasedgwick

Blog: masha-sedgwick.com





Blogerka Masha Sedgwick založila v roku 2010 jeden z prvých nemeckých módnych blogov a dodnes je považovaná za jednu z najštýlovejších Berlínčaniek. Okrem toho, že sa zaoberá témami osobného rastu, vzťahov a sexuality, sa na náš zoznam prebojovala vďaka jedinečnému módnemu kontentu. Hoci sa pri svojich lookoch riadi heslom, že „kľúčom k všetkému je jednoduchosť“, jej outfity v uliciach Berlína rozhodne neprehliadneš.

Influencerka je totiž expertka na prepracovaný minimalizmus. Jednoduchú farebnú paletu zbožňuje prepájať s vrstvením, kombináciou športových a elegantných kúskov a starostlivým výberom materiálov. Ako vidíš na fotkách vyššie, v jej šatníku prevláda najmä koža, no bez prílišného zdobenia či výrazných detailov. Masha sa tak v streetstyle vyhýba punku aj technu, no za to v ňom nechýba poriadna dávka luxusu.

Okrem Instagramu rozhodne stojí za to preskrolovať aj jej Youtubový kanál, na ktorom oceníš stylingové rady, beauty triky a už spomínanú vzťahovú rubriku. Ako jedna z najznámejších nemeckých fashionistiek ťa však zavedie aj do backstagu týždňov módy a iných popredných eventov.