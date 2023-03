6 účtov na Tiktoku a Instagrame, ktorým musíš dať follow, ak zbožňuješ moderný škandinávsky štýl

Keď sa povie „scandi style“, automaticky si predstavíš minimalizmus, nadčasovosť a neutrálnu farebnú paletu. Ďalej sa ti v mysli vynorí kvalitný pletený sveter, oversized košeľa či kašmírový kabát. Ak sa budeš riadiť pravidlom „menej je viac“, rozhodne nič nepokazíš.

Ako však uvádza módna stylistka a kreatívna konzultantka Emma Fridsell v rozhovore pre British Vogue, nielen módny priemysel, ale aj samotný škandinávsky štýl sa v posledných rokoch zmenil. „Napriek tomu, že stále hovoríme o scandi móde, uberáme sa smerom experimentálnejšieho štýlu,“ hovorí. Podľa nej to kedysi bolo o bielej, čiernej a béžovej, dnes v outfitoch severanov nemáme problém zazrieť aj žiarivé farby, lesklé materiály, koženkovú bundu, výraznú kabelku či unisex línie.

Škandinávsky štýl sa rokmi zmenil. Prečítaj si, ako vyzerá dnes a ako ho nosiť. Zdroj: Instagram: Pernille Teisbaek

Dôvod? Prepájanie sveta, rôznych kultúr a, samozrejme, módni influenceri, ktorí sa na svojich sociálnych sieťach neboja experimentovať. Nasledujúcich šesť módnych blogeriek zo zahraničia, ale aj zo slovensko-českej scény ti ukáže, ako nosiť severský štýl a ako sa s ním vyhrať tak, aby nepôsobil nudne.

Keďže sme podrobne preskúmali ich profily na sociálnych sieťach, dáme ti tipy aj na štýlové instagramové a tiktokové účty, ale aj vlogy na Youtube.

Kenza Zouiten Subosic

Instagram: @kenzas

Youtube Channel: @kenzazouiten

Tiktok: @kenzazouiten



Influencerka a módna ikona švédsko-marockého pôvodu Kenza Zouiten Subosic bola jednou z prvých blogeriek na začiatku nového milénia. S blogovaním totiž začala ešte v roku 2006, keď mala pätnásť. Do roka sa jej podarilo vybudovať (v tom čase) najväčší škandinávsky módny blog, dnes na jej Instagrame svieti 1,7 milióna followerov.

Kenzu budeš milovať pre jej štýl, ale aj osobnosť. Zdroj: Instagram/Kenza Zouiten Subosic

Kráska, ktorá žije v Štokholme, miluje spájať eleganciu s extravagantnými aj so streetwearovými prvkami. K saténovým šatám si neváha obliecť koženú bundu, k sukni strieda tenisky aj lodičky, no v poslednom čase sa nebojí ani výrazných farieb. Okrem outfitov sa však vo veľkom môžeš inšpirovať aj Kenziným stylingom, ku ktorému robí pravidelné tutoriály na svojom youtubovom kanáli. Nájdeš na ňom rady na perfektné beach waves aj každodenný mejkap.

View this post on Instagram A post shared by Kenza Zouiten Subosic (@kenzas)

Kenza je najviac aktívna na Instagrame, kde okrem inšpirácie na outfity zdieľa aj fotky svojho dokonalého bytu, zábery z ulíc Štokholmu, ale aj z vidieka, kde s manželom Aleksom kúpili letné sídlo. Pridanou hodnotou sú každodenné stories, na ktorých si zo seba neváha vystreliť, ale aj tie zo života Kenzy ako mamy. Budeš ju skrátka milovať. Pre jej štýl, osobnosť, úprimnosť a všetko, čo robí. Nečakaj od nej žiadnu pozlátku, táto štýlová žena ti okrem perfektných outfitov ukáže aj to, aké je to byť človekom. Utekaj jej dať follow.



Pernille Teisbaek

Instagram: @pernilleteisbaek

Tiktok: @pernilleteisbaek

Legenda hovorí, že ak si skutočný fashionista a ešte stále nesleduješ Pernille Teisbaek, mal by si to hneď zmeniť. Jej meno sa totiž pomaly, ale isto stáva synonymom módneho sveta na Instagrame.



Stylistka, milovníčka interiérového dizajnu a rodáčka z Kodane je považovaná za ikonu severského štýlu. V jej šatníku, ale aj na sociálnych sieťach neprevláda len nadčasový minimalizmus, ale aj dobre známa ekologická filozofia udržateľnosti, ktorou je Škandinávia povestná.

Pernille Teisbaek je ikonou škandinávskeho štýlu. Na jej Instagrame, ale aj Tiktoku nájdeš poriadnu dávku inšpirácie. Ak miluješ baggy džínsy, eleganciu s dotykom mužských prvkov či interiérový dizajn, nezabudni ju sledovať. Zdroj: Instagram: Pernille Teisbaek

Vo svojej knihe Dress Scandinavian: Style Your Life and Wardrobe the Danish Way sa snaží priblížiť tajomstvo dánskeho šatníka a lifestylu, ktorý definujú ležérne klasické siluety a minimalizmus. Práve preto je podľa Pernille škandinávska estetika veľmi univerzálna a dá sa zaradiť do každého šatníka. Okrem toho v nej nájdeš pokoj, dôveru a sebavedomie.

View this post on Instagram A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek)

Pre viac skvelých rád, ale aj inšpiráciu ti dávame do pozornosti najmä Instagram Pernille, kde má 1,4 milióna followerov. Ak miluješ neutrálne farby, nadčasovosť, minimalizmus, ale aj ženskú módu s dotykom mužských prvkov, prídeš si na svoje. Naučí ťa, ako kombinovať baggy džínsy na milión spôsobov, ale aj to, ako si zariadiť byt. Na jej Tiktoku zase narazíš na momenty z bežného života, módne trendy, ale aj rôzne fashion výzvy.

Alex Sedláčková

Instagram: @alexsedlackova

Tiktok: @alexsedlackova

Jedna z najznámejších českých influenceriek Alexandra Sedláčková nie je vo svete módy žiadny nováčik. Na Instagrame má 81-tisíc followerov, fotky z exotiky, luxusnú kozmetiku Yves Saint Laurent, no aj nesmierne cozy outfity s jednoduchými líniami.

Alex Sedláčková si v poslednom čase ide oversized šály, pletené svetre aj čiapky a zemitú farebnú paletu. My jej štýl, rovnako ako jej štvornohého kamoša na fotke, milujeme. Zdroj: Instagram/Alex Sedlackova

Alex si ide mohutné šály, svetre na zips, vrstvenie, ale aj pletené čiapky a svetre. Okrem estetiky jej Instagramu nás zlákala aj teddy bundou a zemitou farbenou paletou, ktorou sa vo svojom šatníku riadi najmä v zimných mesiacoch. Nejeden fashionista by v jej outfitoch zazrel prvky scandi štýlu.

View this post on Instagram A post shared by Alexandra Sedláčková ♡ (@alexsedlackova)

Claire Rose Cliteur

Instagram: @clairerose

Claire Rose Cliteur je dôkazom toho, že na to, aby si zvládla škandinávsky minimalizmus, ti v žilách nemusí prúdiť severská krv.

Londýnčankin instagramový profil dýcha minimalizmom, drahými značkami a exkluzívnymi miestami, no aj napriek tomu vie sama pôsobiť štýlovo aj v obyčajnom čiernom tričku či bielom roláku.





Vo svojom šatníku preferuje baggy džínsy, elegantné bombery, ale aj dramatické slnečné okuliare. V momente, keď sa na ňu pozrieš, skrátka nebudeš veriť, že nie je Dánka.

Londýnčanka miluje luxus aj minimalizmus. Na jej Instagrame nájdeš tipy na to, ako tieto dva „módne živly“ zladiť. Zdroj: Instagram/Claire Rose Cliteur

Vďaka globálnemu renomé a spoluprácam s Diorom, Burberry, Marcom Jacobsom či Bvlgari je jej profil hotovou galériou pre milovníkov vysokej módy.





View this post on Instagram A post shared by Claire Rose Cliteur (@clairerose)



Michaela Kapustová

Instagram: @imperfect.woman





Na Instagrame ju nájdeš pod menom „imperfect.woman“ (v preklade nedokonalá žena), no estetika jej profilu svedčí o úplnom opaku. Slovenská módna blogerka Michaela Kapustová ťa na svojom profile privíta poriadnou dávkou minimalistických línií, pletených svetrov, bielych rolákov, ale aj radostí, ktoré potešia aspoň na diaľku tvoje chuťové poháriky. Fotky kávy, vína a vanilkovej zmrzliny nezabúda ladiť nielen k outfitom, no ani farebnej palete na svojom profile.

Celkom s nadhľadom by sme ju mohli označiť aj hashtagom vanillagirl, ktorý na Tiktoku trenduje s estetikou béžovej farby.

Profil slovenskej blogerky Mišky Kapustovej pôsobí ako to, čo v Škandinávii nazývajú hygge: harmónia, pokoj, bezpečie. Zdroj: Instagram/Michaela Kapustová

Ak si na Miškin profil ešte nenatrafil, určite odporúčame. Okrem toho, že ťa inšpiruje svojím štýlom a zmyslom pre detail, scrollovanie jej príspevkov ťa upokojí. Všetko na ňom totiž vytvára pocit harmónie a toho, čo v Škandinávii nazývajú hygge: slovo označujúce pohodu, spokojnosť a pocit bezpečia. Navodiť ti ho dokážu maličkosti, interiér, no v neposlednom rade aj tvoj outfit.

View this post on Instagram A post shared by Michaela Kapustová (@imperfect.woman)



Emelie Lindmark

Instagram: @emitaz

Youtube Channel: @EmitazVlog

Tiktok: @emitaz

Na instagramovom profile štokholmskej influencerky Emelie Lindmark nájdeš okrem prirodzenosti aj poriadnu dávku oversized kabátov, smart svetríkov, kvalitných blejzrov či luxusných kabeliek. Štýl Emelie sa azda nedá opísať lepšie ako slovami smart casual. Na sociálnych sieťach sa preslávila ako Emitaz a preferuje škandinávsky minimalizmus aj vo vlasovom stylingu či v mejkape. K ležérnym outfitom sa však nebojí zladiť luxusnú kabelku v žiarivých farbách. Nižšie na fotke môžeš obdivovať pastelový model od YSL.

Emelie Lindmark sa preslávila vďaka Youtube kanálu Emitaz Vlog. Na Instagrame jej však dnes svieti 1,7 milióna followerov. Zdroj: Instagram/Emitaz

Pohľad na jej dokonalý ulízaný modelkovský bun je vysoko návykový, rovnako ako aj tipy na svieži basic look. Ako ho dosiahnuť, ti ukáže na svojom populárnom youtubovom kanáli, ktorým sa pôvodne preslávila.



Má na ňom takmer 300-tisíc odberateľov a ponúka ti tipy na pravý severský styling, triky na organizáciu šatníka, lifestylové či cestovateľské videá, no aj zážitky z módnych eventov. Ak plánuješ výlet do Štokholmu či Barcelony (kde sa Emelie často zdržiava), na vlogu nájdeš aj spoty na dobrú kávu či perfektný brunch.

