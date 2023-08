Čo sa s tebou stane, keď nebudeš spať niekoľko dní v kuse? Toto sú desivé príbehy ľudí, ktorí to skúsili

Kaskadér Robert McDonald z Kalifornie vydržal bez spánku neuveriteľných 18 dní, 21 hodín a 40 minút. Odvtedy nie je jasné, či ho niekto prekonal. Guinnessova kniha rekordov totiž prestala tento rekord sledovať.

Jedným z prvých ľudí, ktorí sa oficiálne pokúsili prekonať svetový rekord v čase strávenom bez spánku, bol rádiový dídžej z 50. rokov Peter Tripp. V bdelom stave vydržal osem dní a deväť hodín. Podľa Guinnessovej knihy rekordov muž zvládal prvé dva dni v poriadku. Keď prišli prvé návaly vyčerpania, užíval stimulant, ktorý mu odporučil lekár.

Po niekoľkých dňoch stratil Tripp schopnosť regulovať emócie a začal vidieť halucinácie a bludy. Tvrdil, že v rádiu vidí pobehujúce myši a mačiatka. Podľa odborníkov, ktorí ho vtedy sledovali, halucinoval v približne 90-minútových cykloch, ktoré sú typické aj pre REM spánok. Dospeli k záveru, že Trippov unavený mozog sa dostal do bdelého REM spánku.

Muž časom začal spochybňovať svoju vlastnú identitu a začal byť paranoidný – najprv obvinil lekárov, že sa ho pokúsili otráviť, potom si myslel, že ho chcú uväzniť. Hoci sa lekári pokúšali testovať jeho mentálne schopnosti na dennej báze, mnohé z testov ku koncu nedokončili, pretože Tripp už nespolupracoval. Jeho duševný stav opísali ako „nočná psychóza“.

Ďalší z odvážnych rekordmanov bol len 17-ročný stredoškolák Randy Gardner, ktorý rekord prekonal v roku 1964. Vydržal 11 dní, a to bez akýchkoľvek stimulantov. Podľa dobových záznamov mu pomáhala len kokakola, hlasná hudba, studená sprcha a dvaja kamaráti, ktorí na striedačku dávali pozor, aby nezaspal.

V Refresheri ti v rámci série Čo sa deje s tvojím telom, keď... prinášame vedecky podložené zaujímavosti o úžasných mechanizmoch ľudského tela. Pre prístup k prémiového obsahu sa nezabudni stať členom klubu Refresher+.

Vypomstilo sa mu to?

Mladíka celú dobu sledoval istý doktor William Dement, ktorý pred piatimi rokmi monitoroval aj Petra Trippa. Gardnera zamestnával rôznymi aktivitami. Napríklad nočným basketbalom a návštevami herne. Nevyspatému Gardnerovi sa dokonca podarilo vyhrať niekoľko hier v pinballe.

Už 71-ročný Gardner neskôr vo vedeckom podcaste Hidden Brain podrobnejšie opísal, čo vtedy zažíval. Hoci prvé dni zvládol takmer bez problémov, tretie ráno začal pociťovať nevoľnosť. „Jedol som veľa citrusových plodov, tie mi pomáhali,“ povedal.

Na štvrtý deň si doktor Dement všimol, že mladík zažíva halucinácie, bludy a má extrémne problémy s pozornosťou, ale aj motiváciou, pamäťou a motorickými schopnosťami. „Mal som hrozné výpadky pamäti. Začalo to možno štvrtý alebo piaty deň a išlo to hrozne rýchlo z kopca. Bolo to šialené, skoro ako skorá Alzheimerova choroba spôsobená nedostatkom spánku,“ potvrdil Gardner v podcaste.