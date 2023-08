Český zápasník konečne prehovoril o videu, na ktorom zbil muža do bezvedomia a potom sa mu vysmieval. Čo odkázal fanúšikom?

Ako Čech vníma kauzu, ktorá okolo neho vznikla minulý mesiac?

Ako sme písali v júli, český zápasník Tadeáš „Mawar“ Růžička, ktorý zápasil v Oktagone MMA, RFA či Clash of the Stars, sa dostal do problémov po tom, ako bolo zverejnené video, na ktorom údajne zbil do bezvedomia neznámeho muža.



Následne sa mu vysmieval a urážal ho, keď ležal na zemi. Potom sa ho agresívne snažil prebrať fackami. K celej situácii sa už vyjadril aj samotný Růžička na Instagrame. „To, čo ste videli, je mi ľúto. Minulosť nezmením, ale predovšetkým chcem povedať, že som športovec. Chcem robiť to, čo viem najlepšie. Nie som žiadny násilník, toto rozhodne nepromujem a nestotožňujem sa s tým. Je mi ľúto, že toto vôbec vytiahli,“ napísal zápasník.



„V mojom živote sa v podstate nič nezmenilo. Okrem médií sa mi nikto neozval. Svoje sociálne siete som takisto odovzdal svojmu tímu, aby som nemusel čítať tie bludy,“ pokračoval „Mawar“ s tým, že cíti, že fanúšikom niečo dlhuje a bude ich naďalej motivovať a tešiť svojimi zápasmi, ako to vraj robil doteraz.





Zdroj: Oktagon MMA



„Ukážem sa len v tom najlepšom svetle a naposledy hovorím, že je mi naozaj ľúto celej tejto situácie a všetkého okolo. Ja to teraz musím zvládnuť a čo najskôr sa chcem ukázať v ringu alebo klietke a rozdať tam to, čo viem najlepšie,“ dodal.



Po zverejnení spomínaného videa dal promotér organizácie Oktagon MMA jasne najavo, že Růžička sa na ich turnajoch už neukáže. „Je to úplné šialenstvo. To video je jedna z najnechutnejších vecí za 25 rokov, ktoré som videl na domácej scéne. A nemá to vôbec čo robiť s bojovými športmi a s nejakým kódexom. Ja som ten, ktorý dáva vždy ďalšie šance, ale tu môžem sľúbiť, že v Oktagone sa to už nikdy určite nestane,“ povedal Ondřej Novotný.



Konanie Růžičku odsúdilo aj viacero známych zápasníkov vrátane bývalého šampióna UFC Jiřího Procházku či zápasníka UFC Davida Dvořáka. Kriticky sa k Růžičkovi vyjadrili aj Karlos Vémola s Attilom Véghom.