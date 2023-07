Tento Čech má v Oktagone nadobro stopku. Video, ktoré nakrútil, je vraj jedna z najnechutnejších vecí, aké promotér videl

Český zápasník Tadeáš „Mawar“ Růžička, ktorý zápasil v Oktagone MMA, RFA či Clash of the Stars, lieta v problémoch.

Sociálnymi sieťami koluje video, na ktorom údajne zbil do bezvedomia neznámeho muža a následne sa mu vysmieval a urážal ho, keď ležal na zemi. Potom sa ho agresívne snažil prebrať fackami.



Podľa portálu MMA Shorties sa video dostalo z jeho Instagramu, kde ho pridal do „Close Friends“, až do redakcie Krimi správ na CNN Prima News a objavilo sa v reportáži. Růžička vraj bránil priateľku a video vzniklo ešte dávnejšie. Prípad však už rieši polícia.



Ako píše portál MMA Fanatik, incident komentoval aj promotér najväčšej domácej organizácie Oktagon MMA Ondřej Novotný. „Mawar“ bol hviezdou projektu Underground, ktorý organizácia vytvorila cez pandémiu covidu v halách bez divákov. Růžička nakoniec ovládol celú pyramídu a stal sa šampiónom v divízii ľahkých váh.





Jasná stopka v Oktagone

„Je to úplne šialenstvo. To video je jedna z najnechutnejších vecí za 25 rokov, ktoré som videl na domácej scéne. A nemá to vôbec čo robiť s bojovými športmi a s nejakým kódexom. Ja som ten, ktorý dáva vždy ďalšie šance, ale tu môžem sľúbiť, že v Oktagone sa to už nikdy určite nestane,“ povedal Novotný.



„Nech už tie okolnosti boli akékoľvek, tak to video je niečo také, čo posúva všetkých o krok naspäť. Takže v Oktagone už stopercentne nikdy. A bol by som rád, keby to bola obvyklá prax pri domácich organizáciách,“ doplnil promotér.





Ondřej Novotný. Zdroj: Oktagon MMA

Odsúdili ho aj Vémola s Véghom

„Dúfam, že to nie je tak, ako to vyzerá. Snáď je to len nejaký ‚prank‘, ktorý vymysleli spolu s Clash of the Stars, alebo niečo také. Nechce sa mi totiž veriť, že by Tadeáš niekoho takto napadol priamo na ulici a ešte to potom nakrúcal na video. Chcem veriť tomu, že sa to vysvetlí a že príde vyjadrenie, že to mal byť len nejaký pokus o vtip,“ povedal zase šéf RFA Boris Marhanský pre kaocko.cz.



Tvrdí, že si chce počkať na Růžičkovo vyjadrenie. „Ak sa však ukáže, že to bola čistá realita, je to niečo neakceptovateľné. Týmto spôsobom sa žiadny človek správať nesmie. Notabene, ešte bojovník, ktorý by svoju silu mal dávať najavo len v klietke, určite nie na ulici.“



Šéf Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy vyvrátil, že by šlo o „prank“, a podľa jeho informácií sa incident stal ešte pred niekoľkými mesiacmi, keď organizácia s Růžičkom ešte nespolupracovala. „Mawar vykonal peknú hlúposť. Po prvé, že niečo také vôbec urobil. Po druhé, že to ešte natočil a zavesil na Instagram. Neviem, nerozumiem tomu,“ povedal promotér.



Konanie Růžičku odsúdilo viacero známych zápasníkov vrátane bývalého šampióna UFC Jiřího Procházku či zápasníka UFC Davida Dvořáka, ale aj Karlos Vémola s Attilom Véghom.