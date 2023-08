Gal Gadot učí Arnolda Schwarzeneggera, ako byť lepším špiónom. Akčný film Heart of Stone dorazí na Netflix už o 2 dni

Nové promo na akčný film Heart of Stone ukazuje Arnolda ako baristu a Gal Gadot ako neohrozenú akčnú hrdinku.

Gal Gadot učí Arnolda Schwarzeneggera, ako byť lepším špiónom. Herci sa spojili, keďže Arnold už dva mesiace figuruje na pozícii vedúceho úradníka/dôstojníka akčnej sekcie Netflixu. V promo videu na akčný film Heart of Stone sa rozprávajú v kaviarni v budove Netflixu, pričom video sa končí explozívnymi zábermi na film.

Ten vyjde už 11. augusta. V hlavnej role sa predstaví Gal Gadot čoby špiónka MI-6, ktorá je zároveň členkou tajnej organizácie. Vďaka tomu zistí, že svet sa rúti do záhuby, a ona musí zastaviť ľudí, ktorí sa o to usilujú. V snímke si zahral aj Jamie Dornan (50 Shades of Grey). Režíroval Tom Harper (Wild Rose, Peaky Blinders či Misfits).