KVÍZ: Rýmuješ ako Gleb? Uhádni správny názov skladby podľa textu

1 10

Ako sa volá skladba s týmto textom? „Hlavná stanica, socky, špina, smrad. Dymer píše esemesku, že mu mešká vlak. Oh my fucking god, prestávam to tu mať rád. Taxikár na mňa trúbi, asi stojím tam, kde nemám stáť. A vtom vidím siluetu v ruke s vínom. Áno, to musí byť on, ,Yo Dymer, what’s up?‘ (ah).“