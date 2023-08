The Rock kúpil dom zápasníkovi UFC, ktorý prespával na gauči v telocvični. Teraz sem môžeš priniesť svoje deti, povedal

Okrem toho, že sa The Rock prisľúbil postarať o všetky náležitosti ohľadom domu, naplnil šatník Gorimbu aj kvalitnou tréningovou výbavou. „Dobrí ľudia robia veci pre dobrých ľudí. Bodka,“ píše fanúšik na Twitteri.

Po veľkodušnom geste Taylor Swift, ktorá darovala celému tímu The Eras Tour 55-miliónový bonus, prichádza ďalšia dobrá správa. Tentokrát prekvapil Dwayne Johnson, známy ako The Rock, ktorý bojovníkovi UFC Thembovi Gorimbovi daroval dom. Gorimbovou strechou nad hlavou mala byť dovtedy telocvičňa v Miami, kde prespával na gauči. Okrem iného mu po prehre v debutovom zápase s AJ Fletcherom zostalo na účte približne 7 dolárov (6,40 eura).

Ako uvádza LAD Bible, po prehre s Fletcherom sa zápasníkovi podarilo zabezpečiť druhý zápas proti japonskému bojovníkovi Tahashimu Sotovi, ktorý bol našťastie pre Gorimba víťazný. Rukavice zo zápasu a časť tréningovej výbavy neskôr predal za nemalú sumu 7 000 dolárov (6 399,50 eura), ktorú však odmietol minúť na seba. Namiesto toho investoval peniaze do inštalácie vodného čerpadla v rodnej dedine v Zimbabwe.

Podľa The Rocka bolo Gorimbovo gesto v stave jeho vlastnej núdze tým najobetavejším. Gorimbu chcel vidieť na vlastné oči, a preto ho navštívil v telocvični, kde práve dával rozhovor. Stretnutie bolo poriadne emotívne. Už v tom čase sa začalo šepkať, že The Rock mal dokonca Gorimbovi darovať dom, stále však išlo len o dohady.

Podľa najnovších správ mala hollywoodska hviezda dostať Gorimba z telocvične pod zámienkou, že ho chce zoznámiť s priateľom, ktorý má v Miami výborné kontakty. Namiesto toho ho doviedla do jeho nového vlastného domu. Dohady o štedrom dare sa tak nakoniec potvrdili.

V prvom momente Themba nechápal, prečo sú na neznámom mieste zarámované fotky jeho rodiny. Dwayne Johnson mu neskôr odovzdal kľúče a povedal: „Bol som taký dojatý tvojím príbehom, a keď som zistil, že spíš na gauči v telocvični; spanie na gauči viac neexistuje. Toto je tvoj dom. Vitaj doma. Teraz sem môžeš priniesť svoje deti,“ dodal. Celý moment ti prinášame vo videu nižšie.

Okrem toho, že sa The Rock prisľúbil postarať sa o všetky náklady na chod domu, vybavil aj jeho šatník kvalitnou tréningovou výbavou. Dojatý Themba mu prezradil, že by sa chcel budúci rok stať šampiónom UFC a že usilovne na tom pracuje. Ďalším krokom je priniesť jeho rodinu.

„Máš úžasné srdce, The Rock. Boh ťa žehnaj,“ ozýva sa na Twitteri. „Dobrí ľudia robia veci pre dobrých ľudí. Bodka,“ pridáva sa ďalší fanúšik. The Rock si nečakaným darom obhájil status jedného z najštedrejších ľudí v Hollywoode. Nie je to totiž prvýkrát, keď niekoho obdaril „domom“. Nové bývanie kúpil aj svojej mame, čím sa jej odvďačil za výchovu. Mužovi, ktorý mu pomohol v čase, keď sám Dwayne nemal kde bývať, zase daroval auto. Ruku na srdce, ak ti takto v piatok popoludní vyhŕkla slzička.