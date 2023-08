Taylor Swift rozdala každému kamionistovi The Eras Tour 100-tisícový bonus. Ona je náš národný poklad, píšu ľudia

Ruku na srdce, že teraz do googla píšeš formulku: ako sa zamestnať u Taylor Swift? Lídrov svetových spoločností či iných zamestnávateľov s nadhľadom schovala do vrecka.

Megalomanské turné Taylor Swift The Eras Tour môžeme nepochybne menovať za jednu z najväčších hudobných šou histórie pop music. O globálnu senzáciu a úspech sa však okrem speváčky postaral aj skvelý tím, ktorý odviedol nadštandardnú prácu. Taylor Swift sa preto rozhodla kolegom odvďačiť. Podľa TMZ dostal bonus každý jeden člen tímu, dokopy tak Taylor rozdala sumu vo výške 55 miliónov dolárov.

Okrem tanečníkov, zvukových technikov či iných technických pracovníkov a cateringu neostalo naprázdno ani 50 vodičov produkčných kamiónov. Každý z nich si mal domov odniesť bonus vo výške 100-tisíc dolárov, čo je v prepočte 90 999,50 eura.

Ako uvádza ET, The Eras Tour sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane najviac zarábajúcim turné všetkých čias (aj keď počkajme si ešte na Beyoncé). Zárobok z predaja sa totiž odhaduje na 1 miliardu dolárov. Hoci je Taylor Swift jednou z najlepšie zarábajúcich hudobníčok súčasnosti, jej štedrá odmena nie je samozrejmosťou. Na internete sa však stále nájdu ľudia, ktorí si myslia, že mohla rozdať viac.

„Zarobí 13,6 milióna za šou, pozrel som si to, takže to, čo rozdala svojmu tímu, nie je veľa v porovnaní s tým, čo zarobí. Takže prečo je toto novinkou a prečo ju za to ľudia chvália?“ ozvalo sa vo virálnom komentári na Instagrame.

Taylor Swift už niekoľkokrát dokázala, že miluje svojich fanúšikov. Zdroj: Wikimedia Commons

„Každému zo svojich vodičov rozdáva extra 100-tisíc a ľudia sú na ňu nahnevaní? Čo to má, doriti, znamenať,“ bráni speváčku fanúšik. Článok nezabudni (nenápadne) preposlať aj svojmu zamestnávateľovi. Možno nebude na nový dom, no taký vianočný bonus sa zíde.