Mal na účte iba 7 dolárov a spával v telocvični. Príbeh afrického UFC bojovníka dojal aj The Rocka, ktorý ho štedro obdaroval

Príbeh MMA zápasníka s prezývkou The Answer je silnejší ako akýkoľvek motivačný film. Themba Gorimbo pochádza zo Zimbabwe a v máji mal svoj úplne prvý zápas pod taktovkou najprestížnejšej organizácie zmiešaných bojových umení UFC. Ten sa mu podarilo vyhrať, no okrem výhry si získal aj srdcia fanúšikov.

Medzi nimi aj srdce hollywoodskej hviezdy Dwaynea Johnsona, známeho ako „The Rock“. Ten ho totiž dva mesiace po zápase prišiel prekvapiť priamo do Miami počas rozhovoru v tréningovom centre. Gorimbo nemohol uveriť vlastným očiam, keď vedľa neho stála svetová hviezda, ktorú nikdy predtým naživo nevidel. Okamžite mu skočil do náručia. Emotívny moment zdieľal vo videu aj samotný Rock.

„Nikdy sme sa nestretli, ale musel som priletieť do Miami, aby som tohto muža videl na vlastné oči, objal ho a podal mu ruku. Jeho príbeh ma dojal a motivoval,“ napísal po stretnutí The Rock v príspevku na svojom oficiálny účte na Twitteri.

We’ve never met but I had to fly to Miami to look this man @TheAnswerMMA in the eyes, hug him and shake his hand. I’ve been moved & motivated by his story ❤️



He recently won his first fight in the @ufc.



He had $7 bucks in his bank account when he won.



He sleeps on a couch in… pic.twitter.com/8QIDa7PJTY