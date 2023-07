Outfit check známych tvárí: Pil C a Ektor v dovolenkových outfitoch za tisíce eur či sexy Karolína Chomisteková

Celebrity zo Slovenska z Česka majú módu v malíčku. Nájdeš inšpiráciu v ich letných outfitoch?

Domáce celebrity nešetria na svojom zovňajšku ani outfitoch. V posledných týždňoch sme sa o tom presvedčili hneď niekoľkokrát, keď v uliciach predviedli outfity vyskladané z modelov z dielní renomovaných módnych domov, limitované modely tenisiek aj šperky v hodnote nových áut.

Vybrali sme 10 outfitov od Ektora, Separa, Zorky Hejdovej, Karolíny Chomistekovej alebo Daniely Peštovej. Nájdeš v nich inšpiráciu na zvyšok leta?

Zdroj: Instagram/@realektor

Ektor v rozhovore pre Real Talk povedal, že podľahol čaru high fashion, o čom nás presvedčil aj vo videoklipe k skladbe King Kong, ktorý vznikol v letovisku Marbella. Raper si krásy Andalúzie vychutnával napríklad v rezortovom outfite od značky Casablanca. Súprava hodvábnej košele a šortiek s grafickým motívom „Casablanca Tennis Club“ stojí viac ako 1 500 eur a vyzerá skvelo. Modely nájdeš v online obchode.

Zdroj: Instagram/@milionplus

Album Pattern od dvojice NOBODYLISTEN a Nik Tendo je online na všetkých streamovacích platformách, pričom vydanie spoločného projektu doplnili aj streetstyle zábery oboch interpretov, ktoré nás utvrdili v tom, že patria medzi najštýlovejších mužov v Česku.

Najvýraznejším prvkom ich outfitov je základné biele tielko, ktoré tohtoročnú letnú sezónu patrí medzi najhorúcejšie kusy odevov na trhu. Rovnako podobné sú aj rifle v širokom strihu a jediný výrazný rozdiel je v obuvi. Zatiaľ čo NOBODYLISTEN vsadil na kožené čižmy Maison Margiela, zástupca vydavateľstva Milion Plus Nik Tendo predviedol tenisky Air Jordan 3.

Pozitívne hodnotíme aj výber doplnkov v podobe šperkov, vintage šiltovky a kožených opaskov či športových slnečných okuliarov s farebnými sklami.

Zdroj: Instagram/@filipvanek

Slovami chvály a obdivu nebudeme šetriť ani v prípade outfitu v podaní Filipa Vaněka, ktorý predviedol dokonalú mestskú kombináciu počas dovolenky na vyhľadávanom ostrove Lanzarote.

Známy český stylista vyšiel do ulíc v svetlomodrej košeli, pod ktorou mal oblečené biele tielko. Najvýraznejším prvkom outfitu sú nohavice s ikonickým štvorčekovaným vzorom z dielní Burberry, ktoré sú v predaji za približne 1 000 eur. Biele kožené tenisky sú pravdepodobne CELINE a čierna prešívaná taška so zlatými detailmi je od módneho domu Bottega Veneta.

Zdroj: Instagram/@pil_c

Hodvábnu rezortovú súpravu z dielní odevného domu Casablanca má vo svojom šatníku aj Pil C. Jeden z mála kvalitných raperov na Slovensku vystúpil na Zrće festivale vo vzorovanej košeli a šortkách, ktoré zdobil opakovaný grafický motív a nápis na chrbte. Lukáš dokonalý letný outfit doplnil o sériu šperkov a hodinky Rolex v hodnote nového auta.

Zdroj: Instagram/@separ__dms

Separ dávno prekročil hranice rapu a vďaka úspešným produktom so svojím menom si užíva život, ktorý by sme dopriali každému. Flowdemort postupne prešiel z teplákov a bielych slnečných okuliarov na high fashion modely oblečenia, výrazné doplnky, zlaté či diamantové šperky a jeho outfity sú dnes inšpiráciou pre tisíce mladých ľudí.

Na fotografii má oblečené tričko od značky Vetements za približne 400 eur, custom bundu, ktorú zdobí Pop Smoke, perlový náhrdelník a strieborné slnečné okuliare Off-White™.

Zdroj: Instagram/@realdavidluu

V štýlovom mestskom outfite vyrazil do ulíc aj skateboardista David Luu, keď zladil jednoduchú čiernu bundu od českej značky Life is Porno so širokými nohavicami Nike a s teniskami Air Jordan 1 Low „Olive“ x Travis Scott, ktoré nájdeš v ponuke resellerov od približne 400 eur.

Zdroj: Instagram/@zorkahejdova

Zorka Hejdová je pravidelnou súčasťou našich výberov s najlepšími outfitmi, a to vďaka skvelému vkusu. Známa moderátorka si tentoraz získala náš obdiv vďaka ľahkému letnému outfitu, ktorému dominuje nadrozmerná ľanová košeľa v kombinácii so svetlomodrými sandálmi s monogramom Louis Vuitton a zaujímavou kabelkou od značky Proenza Schouler. Hodnota jednotlivých modelov spoločne presahuje 3 000 eur.

Zdroj: Instagram/@daniela_pestova

Nerozumieme, ako to Daniela Peštová robí, ale zakaždým vyzerá skvelo. V uliciach Florencie zažiarila v pohodlnom outfite, ktorému dominovala bielo-modrá prúžkovaná košeľa z ľahkého materiálu a espadrilky s logom módneho domu Chanel za približne 800 eur. Celkový vzhľad dopĺňajú rifle v rovnom strihu a veľká nákupná taška s monogramom Goyard v hodnote 1 600 eur. Slnečné okuliare sú pravdepodobne YSL.

Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Úplne odlišný vibe má tento outfit v podaní Ivany Mentlovej. Uznávaná česká návrhárka sa vybrala do pražských ulíc v elegantných modeloch od značky Anine Bing vrátane vyslovene letnej kabelky a výsledok je hodný inšpirácie. Niekedy menej znamená viac a to platí v tomto prípade.

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Záver výberu tentoraz patrí Karolíne Chomistekovej, ktorá nás potešila týmto sexy plážovým outfitom z Mykonosu. Modelka si krásy gréckeho ostrova vychutnávala v neprehliadnuteľných zelených plavkách od značky ALT, pričom ako doplnok zvolila veľkú tašku s monogramom módneho domu Fendi za viac ako 2 000 eur.