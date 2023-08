BEAUTY DROP: V júli kozmetické značky sypali trblietky z každej strany, vyšli aj rokfortské lesky či podozrivo známa Kylie paletka

Toto je Beauty Drop, pravidelná rubrika, v ktorej sledujeme najzaujímavejšie novinky zo sveta krásy: nájdeš tu novú skincare, make-up, ale aj produkty na vlasy a osobnú hygienu, ktoré Refresher za posledný mesiac zaujali.

Vo svete krásy uhorkovú sezónu nepoznajú. Kozmetické značky predstavili kopec noviniek, ktoré sú ideálne na horúce letné dni. Môžeš sa zabaliť do medovozlatého žiarivého oleja, vyrobiť si ten najlepší festivalový look na očiach či prežiť svoju fangirl či fanboy éru vďaka limitovanej kolekcii v duchu Rokfortskej strednej školy čarodejníckej. Značky nezaháľali a spomedzi desiatok launchov sme v redakcii Refresheru vybrali osem najzaujímavejších beauty noviniek, ktoré ti nesmú ujsť.

Ak ťa baví čítať o kozmetike, tak klikni sem. Pomôžeme ti zorientovať sa v nových trendoch, s pomocou odborníkov overujeme hacky aj nové produkty skôr, ako ti ich odporučíme, a prinášame ti aj reportáže z rôznych procedúr ako výplne či liposukcia. Túto prácu môžeš podporiť tým, že sa pridáš do klubu Refresher+.

Z článku sme tentokrát vynechali merch súvisiaci s filmom Barbie. V auguste ešte očakávame parfum a zrejme aj niekoľko nových limitovaných kolekcií, ale o tých, ktoré boli dostupné už tesne pred premiérou, si prečítaš v tomto článku. Nechýba tam ani kozmetika.

Fenty letné sety: XXXTRA HAWT & XXXTRA ICY

Rihanna nás vybaví na každú letnú párty. V spolupráci s Jazelle predstavila dve limitované kolekcie s „opačnou energiou“. Nájdeš v ňom exkluzívne, no zároveň univerzálne odtiene na vytvorenie vlastného jedinečného looku podľa svojej nálady. Niektoré odtiene ponúka Fenty Beauty po prvýkrát práve v týchto balíčkoch.

V oboch je jeden krémový produkt na líčka, jedna očná linka, jeden produkt na pery a highlighter. Zabalené, samozrejme, vo farebne zladenej kozmetickej taštičke.

V „extra hot“ balíčku nájdeš oranžovú tyčinku, tmavohnedú linku, zlatistý rozjasňovač a oranžový rúž. V balíčku pre ľadové kráľovné zas nájdeš svetlomodrú linku na oči, ikonický Fenty lesk v priesvitnom prevedení s chladivým efektom, strieborný rozjasňovač a svetloružovú krémovú lícenku.

Cena: 93 €

XXXtra Hawt taštička Jazelle x Fenty Beauty. Obsahuje tekutý rúž Stunna Lip Paint v odtieni Unhinged, čiernu tekutú linku Flyliner, trblietavý púdrový rozjasňovač Diamond Bomb All-Over Diamond Veil a tyčinku Match Stix Shimmer Skinstick v odtieni Chilli Mango. Zdroj: Fenty Beauty

Real Techniques Afterglow

Známa značka doplnkov k mejkapu má novú limitku Afterglow. Ponúkajú súpravu hubiek na mejkap (ich verzia beauty blendra), ale aj súpravu štetcov na oči a samostatne predajné štetce na tvár: na lícenku, na kontúrovanie a jednu univerzálnu vhodnú na púdre.

V súprave s hubkami nájdeš jednu klasickú veľkú a tri malé, v súprave so štetcami je štetec na tieňovanie, štetec na miešanie, štetec na plné krytie, štetec na očné linky a kompaktné zrkadlo. Všetky sú ladené do fialových farieb, pripomíname tiež, že štetce Real Techniques sú vyrobené zo syntetických ručne rezaných štetín, takže sú vegánske.

Limitovaná edícia hubiek a štetcov na mejkap je dostupná aj v DM.

Ceny: 7,95 € až 17,95 €

Štetce na očný make-up z kolekcie Afterglow. Zdroj: Real Techniques

Kevyn Aucoin rozjasňovacie tyčinky

Bol by to letný launch, ak by sa to netrblietalo? Značky založené maskérmi a maskérkami sa v júli hecli a nezaháľal ani Aucoin. Predstavil Lighting Sticks v dvoch odtieňoch. Opisujú ich ako „zlepšovače“ pokožky, ktoré ju prežiaria. Obsahujú svetlo odrážajúce pigmenty, takže s nimi budeš vyzerať, že žiariš zvnútra.

Soft Light sa hodí pre svetlejšie typy pleti, na rozjasnenie a pozdvihnutie. Warm Light dodáva pokožke bronzový nádych, no tmavšia pleť ho zrejme využije aj ako rozjasňovač.

Sú to krémové a ľahko roztierateľné tyčinky, ktoré sa dajú vrstviť a zanechávajú zamatový finiš.

Krémové rozjasňovače Kevyn Aucoin sú dostupné v dvoch odtieňoch. Zdroj: Kevyn Aucoin

Gisou olej na telo

Obľúbený olej na telo získal letnú limitovanú edíciu. Je to trblietavá verzia pôvodného Honey Infused Body Oil, rýchlo sa vstrebáva, obsahuje med a zmes olejov, ktoré dlhodobo vyživujú a hydratujú pokožku. Vonia ako sen, vyzerá ako niečo, čím by sa natrela Beyoncé vo videoklipe, a navyše je v cestovateľskom balení, takže si svoj glow môžeš vziať ja na dovolenku.

Hoci ide o olej, dobre sa vstrebáva a nezanecháva nepríjemne ťažký a mastný pocit. Pridané trblietky sú veľmi jemné, takže nebudeš vyzerať ako pri odchode z detskej narodeninovej oslavy, ale ako hviezda tanečného parketu. Ani spotiť sa pre to nemusíš!

Cena: 25 €