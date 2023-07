9 značiek, ktoré predstavili špeciálne kolekcie pri príležitosti filmu Barbie

Limitované edície ponúkajú NYX, Béis aj iné. Stovky beauty influencerov a influenceriek sa do ošiaľu zapojili tiež.

Na sociálnych sieťach fičí Barbiecore a všetci – okrem hercov a herečiek na štrajku – sa pripravujú na svetovú premiéru. Tento trend prakticky zahŕňa všetko ružové, trblietavé a pekné. Niektoré firmy to však posunuli na novú úroveň, keď sa im podarilo uzavrieť oficiálne spolupráce so spoločnosťou Mattel, ktorá vlastní Barbie.

Sú to limitované edície, merch s logom, Barbie ilustráciami či fotkami a s typickými vzormi, ktoré poznáme zo šiat či iných vecí z Barbielandu. Každý si tak môže povedať I'm a Barbie girl...

Oficiálny zoznam všetkých spoluprác Mattel nezverejnil, no tu je náš Refresher zoznam tých najzaujímavejších. Zoženieš ich aj na Slovensku.

Barbie x NYX Cosmetics

NYX sa hecli a vytvorili dve paletky, jumbo ceruzky na oči, lesky na pery aj umelé mihalnice pre dokonalý Barbie look. Ich jumbo mihalnice sú doplnené o ružové vlákna, paletky „Turn Up the KEN-ENERGY“ a „It's a BARBIE PARTY“ obsahujú mix trblietavých aj matných očných tieňov (samozrejme, ani v jednej nechýba ružová), a v ponuke je aj mini tvárová paletka s lícenkou, bronzerom a rozjasňovačom.

Produkty majú retro nádych, napríklad zrkadielko Barbie vyzerá ako starý sklápací telefón a paletky pripomínajú staré rádio.

To nie je všetko, NYX v rámci spolupráce otvorili aj pop up obchod v londýnskej Covent Garden, v ktorom sa mohli ľudia dať nalíčiť ako Barbie. Keď už marketing, tak poriadne.

Cena Barbie x NYX produktov: 8 – 20 €

Zdroj: NYX Cosmetics

Barbie x Moon Pink elektrická zubná kefka

Zubnú kefku Barbie sme nemali už od detstva, ale ak by bol niekedy čas začať ju znova používať, bolo by to práve teraz. Elektrická kefka Moon ponúka päť režimov sonického čistenia a zúžené štetiny. V ponuke je rovnako ružová bieliaca zubná pasta Bubble Mint. Lebo Barbie má dokonalé zuby, takže musíme držať krok.

Cena: okolo 70 €