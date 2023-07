FOTO: Slovenský pár si vlastnoručne postavil tiny house v Lednici. Ponúka jedinečný zážitok pri kúpaní v retro vaničkách aj v kadi

Ponúka príjemný kontrast prírody a moderného interiéru. Ubytovanie funguje celoročne.

Moderný tiny house „Skoč do poľa“ nájdeš v obci Lednica. Manželia Eva a Martin prišli s myšlienkou pred troma rokmi, najskôr však stavba mala zdobiť len ich pozemok. Martin je zručný stolár, všetko, čo v tiny domčeku môžeš vidieť, vytvoril vlastnými rukami. Aj keď sa nachádza v samom srdci prírody, príjemný kontrast vytvára moderný a komfortný interiér. Pri pobyte zažiješ aj trochu dobrodružstva, môžeš sa totiž okúpať v retro vaničkách na terase či v kadi s vyhrievanou vodou.

„Ani sme neuvažovali, že by sme domček aj ostatné veci kupovali už hotové. Možno aj preto, že náš zámer pôvodne nebol urobiť z tiny domčeka ubytovanie. Z finančného hľadiska to nemôžem nejako porovnať, no, samozrejme, že keď sme všetko robili svojpomocne, projekt sa predĺžil,“ približuje Eva.

Lednica je obec na Slovensku schovaná medzi kopcami a lúkami neďaleko Púchova a Ilavy. Návštevníci do lokality prichádzajú kvôli histórii aj kvôli zážitkom tradičnej dedinskej atmosféry.

Zdroj: Archív: Skoč do poľa

Záľuba v dreve

Martin je vyučený stolár, pracuje v Rakúsku a vo voľnom čase rád vyrába veci z dreva. Popri cestách do zahraničia ho inšpirovali tiny domčeky, a tak sa s manželkou dohodli, že si jeden postavia doma na záhrade. Martin ho celý postavil svojpomocne, pracoval aj na terase a iných doplnkoch v okolí stavby.

„Je to Martinovo hobby, chcel do stavby vložiť svoju myšlienku, nápad aj dušu. Najväčšou výhodou bolo to, že sme si mohli domček postaviť podľa vlastného obrazu a splniť si svoj sen. Ak by sme si to kúpili hotové, museli by sme sa stotožniť s tým, ako to navrhol niekto iný. Martin upravil aj okolie a zeleň, všetko to trvalo tri roky,“ približuje projekt Eva.

Keď videl finálny projekt, rozhodol sa, že ho budú využívať na prenajímanie. Príbytok stojí na pozemku za ich rodinným domom. Obklopuje ho príroda, ale domček nie je úplne mimo civilizácie. Okolo však žiadnych susedov nenájdeš. „Oblasť, kde sa domček nachádza, je turisticky vyhľadávaná. Stojí na kopci, čo návštevníkom ponúka naozaj krásne výhľady,“ hovorí Eva.