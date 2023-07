KVÍZ: Čo vieš o obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov? Otestuj si svoj prehľad o Taliansku

Vysvetlenie

Toto slovo v preklade znamená aperitív. Je to v podstate akýkoľvek drink, ktorý si Taliani vychutnávajú pred večerou. Keďže v Taliansku sa bežne večeria o 21.00 h, „ aperitivo time “ je obvykle medzi 19.00 a 21.00 h. Takýto „pohárik pred večerou“ má údajne pozdvihnúť chuť do jedla. Predpokladá sa, že koncept moderného aperitívu vznikol (alebo to bol efektívny marketing) v roku 1786, keď liehovarník Antonio Benedetto Carpano vytvoril jeden z prvých druhov vermútu. Tvrdil, že jeho špeciálna kombinácia bieleho vína a rôznych bylín a korenín stimuluje chuť do jedla a je to pre dámy vhodnejšia alternatíva než pitie červeného vína. Vermút sa tak stal jedným z prvých obľúbených aperitívov. Na túto tradíciu sa hodí aj novinka P31 Aperitivo Green