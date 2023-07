SÚŤAŽ: Napíš nám svoju love story a vyhraj svadbu na festivale Grape

O takejto svadobnej párty budú tvoji hostia ešte dlho hovoriť.

Vieš si predstaviť, ako by vyzerala svadba na letnom festivale? Tvoje kroky do manželstva nebudú sprevádzať známe tóny Wagnerovho svadobného pochodu, ale hudba jedného zo svetovo známych umelcov. Svadobných hostí roztancujú napríklad Foals, Yungblud, M83 či Moderat. Tento netradičný svadobný scenár nemusí zostať len pri bizarných snoch. Stačí, ak nám vo formulári nižšie povieš svoju love story, a vďaka Kofole môžeš vyhrať svadbu na jednom z najväčších slovenských festivalov – Grape. Prihlasovanie do tejto hry potrvá do 24. júla. Vyhrá pár, ktorý najviac zaujme päťčlennú porotu svojím príbehom.

Aby bol tvoj deň „D“ naozaj nezabudnuteľný, Kofola ti zabezpečí celú organizáciu svadby od 11. do 12. augusta. Samozrejmosťou sú lístky pre tvoju rodinu a priateľov a svadobná hostina. Áno si môžeš povedať pred očami svojich najbližších, desať z nich získa lístok na festival. Svedkovia, ty a tvoja polovička dostanete lístok na Grape Warm up. Pripijete si, ako inak, čapovanou Kofolou. Jediné, nad čím sa ešte musíš zamyslieť, je výber svadobného outfitu. Kofola myslí aj na tvoju svadobnú cestu a prvé výročie. Novomanželia na 14 dní získajú obytnú dodávku s prístavbou Egoe nest – stačí si len vybrať romantické miesto a môžete vyraziť na cestu. Získate aj lístky na Grape 2024, aby ste mohli symbolicky osláviť svoje prvé výročie.

Zúčastniť sa môžu všetci, ktorí sa prihlásia do uvedeného formuláru nižšie a majú platný občiansky preukaz, viac ako 18 rokov a trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. V prípade výhry musíte najneskôr týždeň pred svadbou prísť na matriku v Trenčíne. Žiadosť o sobáš je potrebné podať osobne. Nezabudnite so sebou priniesť občiansky preukaz a rodný list. Ak máš ty alebo tvoja polovička za sebou rozvod, potrebuješ aj rozsudok súdu o ukončení manželstva.