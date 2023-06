RECENZIA: Indiana Jones 5 – americkí kritici zase nevedia, čo je dobré

Indiana Jones má v kinách posledný film v sérii. Podarila sa rozlúčka s legendárnym hrdinom?

15 rokov po Indiana Jones: Kráľovstvo krištáľovej lebky sa Indy vracia na svoje posledné dobrodružstvo. Tentokrát však bez Stevena Spielberga, ktorého na režijnej stoličke vystriedal James Mangold (Logan, Ford vs Ferrari).

Spielberg s filmom síce pomáhal, ale jeho absenciu na pozícii režiséra cítiť. Nový Indy je akčnejší, neodvažuje sa spomaliť a nedáva možnosť zažiariť Harrisonovi Fordovi v dramatickejších scénach.

Je to škoda, pretože záver filmu ukazuje, že to Harrison zvláda ľavou zadnou a dokáže predať emotívnejšie, dramatickejšie prejavy oveľa lepšie ako tie akčné. Koniec-koncov, v čase nakrúcania snímky mal herec už 78 rokov. Aj napriek vysokému veku sú však jeho akčné eskapády uveriteľné. Harrison dokáže predať akčného hrdinu aj v takom vysokom veku a dokazuje, aký je skvelý herec.

Harrison Ford zostarol, ale tvorcovia to veľmi neukazujú

V niektorých adrenalínových a akčných scénach je však jasné, že ho nahradil kaskadér. Tvorcovia to občas prehnali a niekedy zabúdajú na to, že Indy by v jeho veku niektoré kúsky nezvládol. Režisér Mangold ho však ukazuje aj ako hrdinu, ktorý nie je taký neohrozený ako kedysi.

Zdroj: Lucasfilm

Pred bitkou volí útek a po prvej rane nacistom do zubov hľadá únikovú cestu a pomoc policajtov. Je na ňom vidieť, že sa necíti tak sebavedome a skôr než namiesto efektnej cesty vyhľadáva skôr tú efektívnu.

Režisér jeho starnutie ukazuje prostredníctvom týchto scén namiesto toho, aby ho zapájal do dialógov, no mohol túto tému rozobrať aj hlbšie. Na druhej strane je dobré, že sa neznížil k lacným vtipom o jeho stareckých kostiach.

Indymu v pätke ide po krku ako CIA, tak aj neonacisti, ktorí hľadajú Nástroj osudu (Dial of Destiny), najnovší artefakt v sérii, ktorý umožňuje jeho majiteľovi ovplyvňovať čas. Hlavný záporák snímky v podaní Madsa Mikkelsena (Chľast, Jagten) ním chce zmeniť históriu. Pomáhajú mu v tom jeho gorily, ktoré sú absolútne bez charizmy a akéhokoľvek charakteru.

Slabí záporáci a vedľajšie postavy

Sú to treťotriedni záporáci, pri ktorých sa náznak nejakej osobnosti prejaví až na samotnom konci, keď ukážu svoju obmedzenosť a xenofóbiu prameniacu z ich nacistickej ideológie. Samotný Mikkelsen predáva svoju postavu najlepšie ako vie, ale zrádza ho scenár. Nebyť jeho hereckých kvalít, záporák Voller by bol len ďalším generickým nacistom.

Zdroj: lucasfilm/Disney/Square Enix

Voller a Indy sa pretekajú v tom, kto vo filme skôr nájde onen nástroj osudu. Zatiaľ čo nacisti majú početnú prevahu, Indymu pomáha jeho krstná dcéra Helena (Phoebe Waller-Bridge z Fleabag) a jej detský kamarát Teddy, ktorý plní rolu Shortyho (oscarový Ke Hue Quan z Everything, Everywhere All At once) zo snímky Indiana Jones and the Temple of Doom. Teddy však nie je zďaleka taký podarený ako Shorty a jeho absencia by novému filmu asi len prospela.

Samotná Helena je ako postava fajn, sem-tam sa jej podarí zahláškovať a bez problémov si obháji svoje miesto v príbehu. Problémom pre niektorých môže byť to, že Phoebe Waller-Bridge tu v podstate hrá samu seba (vyruší to najmä tých, ktorí videli seriál Fleabag, kde hrá hlavnú rolu).