ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály, ktoré na Netflixe vyjdú v júli 2023

Tu nájdeš všetko, čo na Netflixe pribudne v júli.

Na Netflix každý mesiac pribudne veľké množstvo filmov a seriálov. Zachytiť všetko v ich aplikácii je nemožné, a preto existujú články ako tento. Sú v ňom všetky nové aj staršie filmy a seriály, ktoré sa dostanú na Netflix v júli 2023.

Bez konkrétneho júlového dátumu

The Dragon Prince (5. séria) – nové časti animovaného seriálu pre rodiny a dospelých z fantasy sveta.

1. júl

Bridesmaids (2011) – komediálny film o veľkej nepodarenej svadbe.

Monster Trucks (2016) – film o autách, ktoré sú zároveň monštrá.

One Piece – nové série pre slávny anime seriál.

Ride on Time (5. séria) – japonský muzikálny dokumentárny seriál.

Thank You for Your Service (2017) – Miles Teller si zahral vo vojnovom filme podľa skutočného príbehu o vojakoch, ktorí majú problém vrátiť sa do normálneho života.

The Huntsman: Winter’s War (2016) – Chris Hemsworth a Charlize Theron v akčnom fantasy.

Warm Bodies (2013) – hororová komédia, v ktorej sa Nicolas Hoult v role zombíka zamiluje do normálneho dievčaťa.

White House Down (2013) – Channing Tatum, Jamie Foxx a Maggie Gyllenhaal hrajú v akčnom filme o obsadení Bieleho domu.

2. júl

Love Is Blind: Brazil (tretia séria) – reality show.

3. júl

Little Angel (3. séria) – detský animovaný seriál.

Unknown: The Lost Pyramid (2023) – dokumentárny seriál o Egypte.

4. júl

The King Who Never Was (Limited Series) – taliansky dokument o zabitom nemeckom tínedžerovi.

Tom Segura: Sledgehammer (2023) – stand-up komediálny špeciál.



5. júl

Back to 15 (dve série) – brazílsky komediálny seriál.

My Happy Marriage (jedna séria) – romantické sci-fi anime.

Rebellion/Rebelión (2022) – kolumbijská muzikálna dráma.

The Secret of Skinwalker Ranch (dve série) – investigatívny dokumentárny seriál.

Wham! (2023) – dokument o hudobnej skupine vedenej Georgeom Michaelom.

6. júl

Deep Fake Love/Falso Amor (jedna séria) – španielska reality show o randení.

Cash/Gold Brick (2023) – francúzska dráma.

The Lincoln Lawyer (druhá séria, prvá časť) – druhá séria kriminálneho seriálu z prostredia súdnej siene.

Wake Up, Carlo! (jedna séria) – animovaný seriál z Brazílie.

7. júl

Fatal Seduction (jedna séria) – thrillerový seriál z Južnej Afriky.

Hack My Home (jedna séria) – reality show o prerábaní a stavaní domov.

Seasons (2023) – filipínska romantická dráma o dvoch najlepších kamarátoch, ktorí sa rozhodnú znovu skúsiť nájsť svojho vyvoleného.

The Out-Laws (2023) – akčná komédia o bankovom manažérovi, ktorému vykradnú banku a on začne podozrievať svojich čerstvých svokrovcov. V hlavných rolách hrajú Adam DeVine, Pierce Brosnan či Nina Dobrev.

8. júl

The Tutor (2023) – vysnívaná práca zaúčať syna multimilionára sa zvrtne, keď sa zo syna stane malý psychopat.