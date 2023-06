Pomocou drogy DMT sa vraj môžeš spojiť s inteligentnými nadprirodzenými bytosťami. Vedci skúmajú, ako môžu pomôcť ľudstvu

Americkí vedci sa v rámci výskumu pokúsia nadviazať kontakt s „nadprirodzenými bytosťami“, ktoré by nám mohli pomôcť nájsť odpovede na mnohé nezodpovedané otázky. Pomôže im v tom najsilnejšie prírodné psychedelikum na planéte DMT (N, N-dimetyltryptamín), ktoré vyvoláva zmenený stav vedomia.

DMT, ktoré si tiež vyslúžilo prezývku „Molekula ducha“, sa vyskytuje v celej prírode – okrem rastlín a zvierat ju dokonca produkuje aj ľudské telo. Ľudia hovoria, že pod jeho vplyvom zažívajú realitu, ktorá je „skutočnejšia než tá skutočná“ a zanecháva v nich hlboký pocit úžasu.

Väčšina ľudí opisuje, že sa pod vplyvom DMT stretli s „významnými nadprirodzenými entitami a bytosťami, ktoré im pripadali živé, uvedomelé, mimoriadne inteligentné a láskavé“. V dosiaľ najrozsiahlejšej prieskumnej štúdii o stretnutí s týmito entitami až 80 % respondentov uviedlo, že táto skúsenosť posunula ich základné chápanie reality.

Prirovnali ich k zjaveniam, ktoré poznáme z náboženských predstáv, ale aj mimozemským únosom či zážitkom na prahu smrti. Viac ako polovica z tých, ktorí sa pred touto skúsenosťou identifikovali ako ateisti, po užití drogy zmenila názor.

Typický DMT „trip“ trvá asi 5 až 7 minút a poskytuje iba letmý pohľad na nesmierne komplexný vnútorný zážitok, ktorý človek pod vplyvom tejto drogy prežíva. Neurovedci Andrew Gallimore a Rick Strassman navrhli v roku 2016 metódu, pomocou ktorej by bolo možné tento stav predĺžiť. Teraz sa ju rozhodli uviesť do praxe pod názvom DMTx (Program „DMT s rozšíreným stavom“).

DMT budú podávať vyškoleným expertom prostredníctvom kontrolovanej intravenóznej infúzie, ktorá sa využíva aj na udržanie stabilnej koncentrácie anestetík v mozgu počas operácie. Pomocou pokročilej medicínskej technológie stabilizujú hladinu DMT v krvi, vďaka čomu bude možné predĺžiť trip až na niekoľko hodín, a to bez toho, aby hrozilo predávkovanie.

Hlavným cieľom programu DMTx je s týmito entitami nadviazať a udržať kontakt a zistiť, či by tieto stretnutia mohli byť nejakým spôsobom užitočné – napríklad pri rozvoji pokročilých technologických inovácií alebo riešení ekologických či iných globálnych problémov.

