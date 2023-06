Súboj fanúšikov Seleny Gomez a Hailey Bieber neutícha: Buďte milí alebo radšej nič nehovorte, odkazuje Bieber

Áno, opäť Selena a Hailey.

Sága Hailey Bieber a Selena Gomez stále pokračuje. Hlavnými aktérmi sú však opäť fanúšikovia v komentároch na sociálnych sieťach. Selena Gomez pridala na Instagram svoju fotografiu, ako pózuje vo výťahu. Pod príspevkom dostala mnoho nenávistných komentárov. Jej fanúšikovia z toho obviňujú Hailey Bieber a tvrdia, že si kupuje roboty, ktoré Selene adresujú škaredé slová. Manželka Justina Biebera sa však bráni a Seleny sa zastala.

„Kráľovná drámy. Majsterka manipulácie. Môžeš sa za seba hanbiť, za všetko, akú nezmyselnú drámu si spôsobila. Všetko len preto, aby si bola v centre pozornosti. Úbohé,“ spustila sa lavína negatívnych komentárov pod jej fotkou.

Milovníci Seleny Gomez ju však začali brániť a opäť do toho zakomponovali Hailey Bieber. „Zaujímalo by ma, koľko robotov s nenávistnými komentármi si Hailey musí kúpiť vždy, keď Selena pridá novú fotku. Jej fanúšikovia hovoria, aká je nevinná. Ktože tu je žiarlivý? Už dospej,“ napísala pod fotku Indu Rai. Od svojich obdivovateľov speváčka dostala veľkú dávku podpory: „Takže sa zdá, že Selena nemôže nič urobiť a musí na všetko dostať povolenie od fanúšikov Hailey, zastavte to. Táto žena si toho prežila veľa, tak ju nechajte na pokoji. Ak neprestanete, Selenators si vás nájdu,“ podporuje speváčku jej fanúšik.

Hailey sa nedokázala nečinne prizerať, a tak zverejnila na svoj instagramový príbeh vyjadrenie, v ktorom Selene vyjadrila podporu. Dala jasne najavo, že s negatívnymi komentármi pod jej príspevkami nemá nič spoločné. „Ak uverejňujete škaredé komentáre v mojom mene, verte, že ja to tak nechcem. Nikdy nebudem podporovať a tolerovať nenávistné komentáre. Ak to robíte vy, tak ma nepodporujete. Vytvárate kultúru, ktorej súčasťou nechcem byť. Buďte milí alebo radšej nič nehovorte,“ prosí svojich fanúšikov Bieber.