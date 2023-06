FRESH BUZZ: Elliot Page opísal prvý sex so ženou vo svojej knihe. Fanúšikom sa nepáči, že zdieľa pikantné detaily

Elliot Page vydal knihu a prichádza s kožou na trh. Počas natáčania známeho filmu mal vraj svoj prvý sex so ženou, konkrétne s hereckou kolegyňou. Fanúšikovia na Twitteri ho za pikantné detaily odsúdili.

Podľa najnovších šoubizových news nezažívame búrky len my doma, ale aj celebs v Hollywoode.

S kým flirtovala Selena a prečo si Pete Davidson zarobil na problém vo fanklube? Zdroj: Getty Images/John Shearer/WireImag, GETTY IMAGES/KEVIN MAZUR, Wikimedia Commons/volně k užití, Youtube/The 1975, Youtube/Crazed Culture, Getty Images/Roy Rochlin/WireImage, The Oprah Conversation

Pete Davidson a jeho nový chlpatý úlovok

Dnešný Fresh Buzz neotvára nik iný ako náš obľúbený sukničkár aka hollywoodsky princ v teniskách Pete Davidson – vôbec nesúdime, len konštatujeme. Americký komik má „nový úlovok“ a fanúšikovia na internete s ním rozhodne nie sú spokojní. Hejtík na úvod? Poďme na to.

Zdroj: Getty Images/Roy Rochlin/WireImage

Po škandáloch s Kanyem Westom pre vzťah s Kim Kardashian sa Pete dostáva do nečakaného sporu s organizáciou PETA. V redakcii sme si preto tento mediálny boj nazvali jednoducho Pete vs PETA a prijímame stávky na víťaza.

Predmetom mediálnej kauzy je už spomínaný nový úlovok Davidsona, psík rasy cavapoo. Pete si ho vraj aj so svojou údajnou novou láskou Chase Sui Wonders (legenda hovorí, že Pete nie je nikdy sám) zakúpil práve v newyorskom obchode CitiPups .

Po tom, čo obchod na svojom Instagrame zdieľal videá, ako si dvojica kúpila nového člena rodiny, sa na internete spustilo hotové šialenstvo. Fanúšikom sa totiž nepáčilo, že namiesto adopcie v útulku si psa kúpili z obchodu a za nemalé lóve, cena cavapoo sa totiž môže vyšplhať až na 4-tisíc dolárov.

„Adoptuj, brácho, nekupuj“ alebo „Kupovať si psa? Nechutné,“ odznievalo na internete. Keď sa už zdalo, že nič nemôže byť horšie, do kauzy vstúpila pracovníčka organizácie PETA Daphne Nachminovitch, ktorá Petovo rozhodnutie označila za „tragické“.

Davidson jej neskôr podľa TMZ poslal hlasovku v takomto znení: „Veľmi pekne ďakujem, že verejne komentuješ, že som si neadoptoval psa. Len som ti chcel dať vedieť, že som alergický na psy, takže si musím zaobstarať konkrétne plemeno. Jediné plemeno, na ktoré nie som alergický, je cavapoo a podobné typy psov,“ vyjadril sa Pete, no potom nám „trošinku“ pritvrdil.

„A zasraný pes mojej mamy, ktorý mal dva roky, zomrel týždeň predtým a všetci sme z toho smutní, takže som potreboval konkrétneho psa,“ napísal, narážajúc na to, že nebohý miláčik rodiny Henry bol takisto cavapoo. „Prečo si predtým, ako pre ľudí vytvoríš zasrané správy, najskôr neurobíš prieskum? Poj*b sa,“ dodal a nezabudol zdôrazniť, že chcel len potešiť zdrvenú mamu so sestrou. Okrem toho, obchod vraj natáčal bez jeho súhlasu.

Slová mierené na adresu PETA neskôr Pete oľutoval, no stojí si za svojím. „Nemal som povedať, čo som povedal, ale nemrzí ma, že som sa zastal seba a svojej rodiny.“ Chápeme, veď rodina je na prvom mieste, aj tá štvornohá. Ale čo tam po kauze, keď nás aj tak všetkých práve teraz zaujíma, kde sa dá taký cavapoo zohnať (ruku na srdce).