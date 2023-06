RECENZIA: Transformers: Monštrá sa prebúdzajú

Čo všetko pokazili na novom filme Transformers a funguje tam vôbec niečo?

Bumblebee bol pre sériu Transformers veľmi príjemným osviežením a v konečnom dôsledku kvalitným filmom. Na režisérskej stoličke potom vystriedal Travisa Knighta režisér filmu Creed 2 Steven Caple Jr. Výsledkom je ďalší zbytočný film, ktorý je už navyše značne sterilný a nudný. Keď totiž bitky 5-metrových robotov v kine začnú nudiť, niečo nie je v poriadku.

Recyklovanie príbehu a štruktúry predošlých filmov

Snímka má prekvapivo rovnakú dejovú štruktúru ako viaceré staršie kúsky zo série. Autoboti dostávajú cez držku od zlých robotov, nájdu pomoc v podobe robotov, ktorí sa na Zemi skrývajú už veľmi dlho a vyzerajú ako zvieratá a s ktorými spoločne porazia zlo.

Optimus Prime trpí psychickými problémami a výčitkami a len čo týchto vnútorných démonov premôže, z nejakého dôvodu totálne a poľahky zdemoluje hlavného záporáka Scourgea, ktorý si s ním dovtedy vytieral zadok.

Zdroj: Universal

Vo filme sa divák nedozvie ani pozadia postáv ako Scourge, kto sú Terrorconi či Maximals. Google nám prezradil, že sú to potomkovia Decepticonov a Autobotov z budúcnosti, ktorí sa vďaka ďalšiemu MacGuffinu v sérii (tentokrát je to kľúč, ktorým sa dá cestovať časom a dimenziami) vrátili v čase a z nejakého dôvodu sa z celého vesmíru dostali na Zem. Hlavná dejová časť sa rozbieha v roku 1994 s Noahom (skvelý Anthomy Ramos z In the Heights) ako ľudským protagonistom.