Megan Fox propaguje Diablo 4 v korzete a podväzkoch. Výsledkom je najrýchlejšie predávaná hra v histórii Blizzardu

Blizzard si aktuálne užíva úžasné vydanie hry Diablo 4. Na pomery veľkých AAA hier totiž vydali hru v skvelom technickom stave bez bugov a nával miliónov hráčov vydržali aj servery. Hru navyše recenzenti vychválili do nebies.

Spoločnosť vysolila slušný balík aj pre herečku Megan Fox, ktorá titul propaguje v korzete s veľkým výstrihom a podväzkami. Rozpráva pritom o svojej vášni pre Diablo a zabíjanie démonov.

Možno aj ona prispela k tomu, že je Diablo 4 najrýchlejšie predávaná hra v histórii Blizzardu. Oznámila to samotná spoločnosť, ktorá hráčov potešila aj tým, že už pripravuje dve rozsiahle príbehové rozšírenia, ktoré hráčom ponúknu ďalšie desiatky hodín obsahu.

The fires of Hell burn bright 🔥#DiabloIV is the fastest selling Blizzard game of all-time. pic.twitter.com/L4pdjVnWFE