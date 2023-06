Slovenský kriminálny profilovač pracuje po celom svete. Riešil vraždu matky štyroch detí aj teroristický útok yperitom (Rozhovor)

Miesta činu vrážd sú vraj najnáročnejšie. Tvorenie profilu páchateľa je však súčasťou jeho práce, a tak si musí vždy zachovať profesionálny odstup.

Ako vzniká kriminálny profil páchateľa a akým spôsobom sa dá zabrániť príprave teroristických útokov? O téme sme sa rozprávali s bezpečnostným analytikom a kriminálnym profilovačom, ktorý ako spisovateľ vystupuje pod pseudonymom Marko Thelen.

Pri svojej práci cestuje po mnohých kontinentoch a spolupracuje s bezpečnostnými zložkami, ale aj s medzinárodnými inštitúciami ako Interpol či Europol. Špecializuje sa na chemické, biologické či rádioaktívne útoky a terorizmus, ale má aj viaceré skúsenosti s vytváraním profilov brutálnych vrahov.

S francúzskou žandarmériou, s ktorou má Marko Thelen dlhodobú spoluprácu. Zdroj: Archív – Marko Thelen

Ktorý prípad z vašej kariéry kriminálneho profilovača považujete za doposiaľ najnáročnejší?

To sa ťažko určuje, pretože každý jeden mal v sebe istý stupeň náročnosti. Hoci ich nebolo až tak veľa, nie je ľahké to spätne posúdiť. Kriminálnemu profilovaniu vrážd sa nevenujem pravidelne. Nepatrí to medzi moje hlavné analytické činnosti.

Ak to však vezmem z ľudského hľadiska, veľmi zaťažujúcou bola jedna vražda mladého chlapca, ktorá sa udiala na severe Slovenska. Môžem úprimne povedať, že tento prípad ma skutočne dostal a dodnes vo mne rezonuje. Akt vraždy páchateľa, ktorý som študoval, bol extrémne brutálny.

Za náročný považujem aj ďalší prípad, pri ktorom bola mladá Slovenka zavraždená v Indonézii. Iný kultúrny, náboženský a geografický kontext, ale aj COVID-19 zohrali pri jej riešení taktiež svoju rolu. Dôsledky vrážd sa vždy pomerne ťažko spracovávajú, nech ste akokoľvek odolný človek. Napriek tomu je nevyhnutné, aby sa od toho človek odosobnil.

A pri práci bezpečnostného analytika v oblasti terorizmu?

Čo sa týka analytickej práce v oblasti terorizmu, k nej sa verejne vyjadrovať príliš nemôžem, ale myslím si, že útoky, ktoré sa odohrali v roku 2015 vo Francúzsku a v roku 2016 v Belgicku, patrili medzi najzložitejšie úlohy všetkých bezpečnostných zložiek EÚ za posledných desať rokov. Identifikácia osôb a skupín zainteresovaných na útokoch si vyžadovala analytickú podporu veľkého množstva expertov z mnohých krajín.

To, čo bolo možné zverejniť, som spoločne s doplnenou fikciou napísal v jednom zo svojich románov Krvavá karikatúra. Nešťastné na týchto útokoch je, že procesy s teroristami sa ťahajú až dodnes, čo traumatizuje rodiny obetí a sťažuje následnú prácu polície.

Zdroj: Archív – Marko Thelen

Dokázali ste si zatiaľ vždy udržať profesionálny odstup alebo sa vám niekedy scény z miesta činu dostali pod kožu?