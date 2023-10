Vo vlaku z Bratislavy uniesli teroristi piatich Židov. Dramatický incident z roku 1973 sa mohol skončiť masakrom

Štátna bezpečnosť teroristov monitorovala, no nakoniec proti nim nezakročila.

Ozbrojení muži, ktorí sa označovali ako Orli palestínskej revolúcie, vo vlaku vyrážajúceho z Bratislavy v roku 1973 zajali päť židovských cestujúcich. S rukojemníkmi vystúpili v rakúskom Marcheggu a od tamojšej vlády požadovali zákaz tranzitu Židov do Izraela. Vyhrážali sa, že ak Rakúsko nesplní ich požiadavky, všetkých zabijú.

Článok je opisom skutočných udalostí z roku 1973. Nemá za cieľ podporovať žiadnu zo strán konfliktu medzi Palestínou a Izraelom. Ich spory zo súčasnosti, ktoré aktuálne zapĺňajú mediálny priestor, sú veľmi komplexné a siahajú do dávnej minulosti.

Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

Pri strieľaní zasiahli Slováka

Keď vlak číslo 2590 vyrazil o 9.23 h z Bratislavy, teroristi už mali všetko pripravené. 28. septembra 1973 spustili plánovanú akciu, počas ktorej zajali Židov chystajúcich sa emigrovať cez Rakúsko do Izraela.

Okrem iného ich k tomu viedol aj narastajúci európsky antisemitizmus a vidina lepšieho života. Práve tomu však chceli muži vystupujúci ako Orli palestínskej revolúcie zabrániť. Obávali sa, že narastajúci počet Židov negatívne ovplyvní palestínske záujmy.

Vlak krátko po odchode z bratislavskej stanice zastavil v Devínskej Novej Vsi, odkiaľ sa presunul do rakúskeho Marcheggu. Na stanici z vlaku vystúpila dvojica teroristov ozbrojená kalašnikovmi, ktorými mierili na piatich rukojemníkov vrátane ženy s dieťaťom. Okrem strelných zbraní mali teroristi v rukách aj granáty, ktoré údajne boli odhodlaní použiť.

Cieľom teroristov bolo zastaviť emigráciu Židov zo ZSSR, aby väčší počet Židov na Blízkom východe nezhoršil situáciu Palestínčanov. V roku 1971 zo ZSSR vycestovalo do Izraela 14-tisíc Židov a o rok neskôr 30-tisíc, napísal Martin Šmok z Ústavu pre štúdium totalitných režimov.

V Marcheggu dali teroristi hneď najavo, že to myslia vážne. Začali výstražne strieľať do zeme a zranili slovenského vlakvedúceho, ktorý sa nachádzal opodiaľ. S nevinnými cestujúcimi sa následne zabarikádovali v dopravnej kancelárii. Vtedy sa začalo 13 hodín trvajúce vyjednávanie.

Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Štátna bezpečnosť proti teroristom mohla zakročiť

Teroristická akcia sa začala mesiac predtým, keď pricestovali 31. augusta 1973 do Prahy. Z pražskej centrály sa presunuli do Bratislavy a podľa záznamov Ústavu pamäti národa v Bratislave a Archívu bezpečnostných zložiek v Prahe vystupovali pod falošnými menami ako Mustafa Akil Soueidan a Cheikh Khaldi. Ako dôvod svojho pobytu uviedli turistiku.

V Bratislave sa najprv ubytovali v hoteli Carlton, odkiaľ chceli vycestovať do Viedne, no rakúske orgány ich odmietli vpustiť do krajiny, a tak sa museli vrátiť. Po prechode cez hranice naspäť ich však nechceli prijať ani československé orgány. Tie rozhodli, že majú územie republiky do 24 hodín opustiť.