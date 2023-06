5 tipov na netradičné miesta na Slovensku od tvorcu blogu Nie je túra bez Štúra. Tu sa nebudeš tlačiť s inými turistami

V článku ti Radoslav porozpráva o svojom cestovateľskom blogu, ako vznikol koncept Nie je túra bez Štúra a v závere ti aj prezradí, kam by si sa mal ísť na Slovensku pozrieť.

Jeho instagramový profil poznáš pod názvom Nie je túra bez Štúra a jeho posty sú zase jedinečné zrkadlovými citátmi. Radoslav Hoppej pochádza zo Spiša a cestovaniu sa aktívne venuje už šesť rokov. Predtým žil tri roky v Rakúsku vo Viedni, kde aj pracoval. Neskôr však prišiel do bodu, keď ho lákalo skúsiť si vytvoriť vlastný projekt. Zároveň sa mu cnelo po rodnej krajine.

„Vtedy som si vymyslel, že začnem robiť cestovateľský blog o Slovensku. Vždy ma bavilo písanie a zároveň som si uvedomil, že som na Slovensku veľa krásnych miest nevidel, no mal by som. Podľa mňa by mal každý najprv poznať vlastnú krajinu a až potom vycestovať niekam von,“ hovorí Radoslav.

V tomto článku sa dočítaš, aké citáty píše Radoslav na túre, aké miesta navštívil a ktoré sú jeho najobľúbenejšie. V závere máme pre teba nachystaný zoznam turistických destinácií, ktoré odporúča, a zopár slov k nim.

Ako sám hovorí, jeho záujmom bolo spojiť turistiku s literatúrou a už od začiatku premýšľal, ako by svoj koncept urobil zaujímavejším. „Zdalo sa mi to ako fajn nápad, robiť zrkadlové citáty z rôznych miest na Slovensku. Môžem skromne povedať, že to má úspech a ľudí to baví,“ hovorí mladý Slovák.

Na Slovensku je množstvo miest, ktoré sa oplatí vidieť. Radoslav sa nám priznal, že v začiatkoch navštevoval viac mainstreamové miesta. V súčasnosti sa však snaží hľadať tie menej známe, ktoré sú unikátne. „Tých miest na Slovensku máme veľa, naozaj stačí hľadať. Je rovnako veľa krásnych miest na západe ako na východe. Každého baví niečo iné, dajú sa nájsť skvelé tipy na rodinné výlety aj na turistiku.“

Jeho cieľom nie je propagovať instafriendly miesta, ale také, kde si človek svoj pobyt užije. Jeho obľúbeným miestom na Slovensku je vrch Sivec v košickom regióne. „Ponúka krásne výhľady na priehradu Ružín. Nie je to extra náročná túra a rád sa tam vždy vrátim,“ dodáva Radoslav.

Zaujímalo nás aj, ktoré miesto na Slovensku je síce populárne, no možno trochu zbytočne „prehajpované“. V tomto má cestovateľ jasno a zrejme sa jeho názor dotkne viacerých. Ak aj teba, možno je to preto, že je tento „unpopular opinion“ jednoducho pravdivý.

„Musím sa priznať, že mňa napríklad nejako neohúrili Čičmany. Človek si tam síce vie urobiť peknú fotku, ale to je asi tak všetko. Môj názor je, že úplne stačí, ak ich niekto vidí iba raz. Rovnako tak ma nedostala ani vyhliadka v Bojniciach. Človek si ju prejde v priebehu niekoľkých minút a je to tam zbytočne predražené,“ hovorí Radoslav a dodáva, že oveľa krajšie výhľady na zámok sú napríklad z kalvárie nad mestom.

Viac pozornosti si, okrem spomenutých miest nižšie v článku, zaslúži napríklad lúka nad obcou Debraď v košickom regióne, kde sa nachádza Rastlinný kostol sv. Ladislava. „Ten je dokonca považovaný za jeden z najväčších prírodných unikátov u nás. Zaujímavý je tým, že ho tvoria len trámy, nemá steny ani strechu a v jeho strede vyrastá strom. Kúsok od neho je aj ohnisko, takže sa tam dá urobiť pekný deň,“ dodáva na záver Radoslav.

Pozri si Radoslavovu galériu fotiek zo zaujímavých slovenských miest.

Radoslav Hoppej ti prezradí 5 tipov na neokukané miesta na Slovensku, kde sa nebudeš tlačiť s ďalšou stovkou turistov. Nachádzajú sa v rôznych kútoch našej krajiny, a tak si na svoje príde azda každý. Čítaj ďalej.

Hojdačka nad Gelnicou

V posledných mesiacoch sa s hojdačkami doslova roztrhlo vrece, a tak ti jeden tip na netradičnú atrakciu prináša aj Radoslav. Hojdačka sa nachádza pri rozhľadni Bognár nad Gelnicou na východe Slovenska. Dostať sa tam dá z okraja mestskej časti Legy, smerom z Jakloviec. Hore sa dostaneš približne za 20 až 25 minút. Podľa Radoslava tam cesta nie je vôbec náročná.