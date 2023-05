930 koní a 1 550 Nm robí zo 4-dverového GT od AMG vôbec najvýkonnejší Brabus v histórii

Ako základ pre extrémnu úpravu poslúžilo už i tak brutálne AMG GT 63 S E Performance.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance nie je práve typ auta, ktoré by trpelo nedostatkom výkonu. Nebol by to však Brabus, keby sa na brutálny model nepozrel detailnejšie a nepriniesol ešte šialenejší výtvor. Jeho označenie Brabus 930 pritom naznačuje, že výsledkom je najvýkonnejší model, ktorý nemecký úpravca kedy postavil.

Na prvý pohľad to však novinka trochu tají, pretože tuner sa rozhodol celý exteriér zabaliť do čiernej farby, a to vrátane všetkých detailov. Estetických vylepšení je síce dosť, radikálne sa však upravený exemplár neodlišuje od sériového vyhotovenia. Predný aj zadný nárazník má len decentne pozmenené výplne a nadstavce, nová je maska, upravené bočné prahy a obrovské 21", respektíve 22" disky Monoblock Z Platinum Edition. Všetky dodatočné doplnky sú z uhlíkových vlákien a nechýbajú ani čierne nápisy a zdvojené logo spoločnosti.

Extravagantnejší je interiér, ktorý má síce rovnako základ v čiernom čalúnení, dostal však kontrastné červené prešívanie, do červeného odtieňa nafarbili aj všetky doposiaľ strieborné a chrómové detaily.

Srdcom špecialitky je agregát 4.0 V8 biturbo, ktorý štandardne disponuje výkonom 470 kW/639 koní a 900 Nm. E Performance vyhotovenie pridáva ešte 240-koňový elektromotor, takže sériový systémový výkon je 843 koní a 1 400 Nm. Brabus sa pri úprave zameral len na vylepšenie osemvalca, no aj napriek tomu výsledný výkon navýšil až na úroveň 684 kW/930 koní, zatiaľ čo krútiaci moment má extrémnych 1 500 Nm.

Maximálna rýchlosť je až 316 km/h, akceleráciu na stovku však tento brutálny výtvor zvládne za 2,8 sekundy. Úpravy sa týkajú aj podvozka, ktorý znížili, nové je karbón-titánové výfukové potrubie, upravená riadiaca jednotka a Brabus už tradične použil aj svoje vlastné turbodúchadlá. Nemecký virtuóz si svoj klenot cení na vyše 384-tisíc €.