Kontroverzný americký miliardár si dá zmraziť svoje telo, aj keď neverí, že sa ho potom podarí oživiť

Miliardár a investor do technológií Peter Thiel potvrdil, že sa prihlásil na to, aby bol po smrti kryogenicky zmrazený. Chcel by byť v budúcnosti potenciálne oživený. O funkčnosti tejto technológie však nie je presvedčený.

Peter Thiel, ktorý má podľa Bloomberg Billionaires Index odhadovaný čistý majetok v hodnote 8,13 miliardy dolárov, v podcaste „kultúrnej bojovníčky“ Bari Weiss otvorene hovoril o možnostiach takzvanej kryoniky alebo tiež hibernácie pri záchrane života.

„Je pravda, že ste sa zapísali na to, aby ste boli kryonicky uchovaný, keď zomriete, aby ste mohli byť v budúcnosti privedení späť k životu?“ spýtala sa Weiss. „Áno, ale považujem to skôr za ideologické vyhlásenie,“ povedal Thiel. „Neočakávam, že to bude fungovať, ale myslím si, že je to vec, o ktorú by sme sa mali pokúsiť,“ dodal miliardár. Informuje o tom NY Post.

275. najbohatší muž sveta

Thiel svoje počiatočné imanie vybudoval spoluzaložením spoločnosti PayPal. Bol prvým externým investorom Facebooku a pôvodným partnerom v spoločnosti rizikového kapitálu Founders Fund. Je tiež významným republikánskym darcom. V rovnakom podcastovom rozhovore s Weiss povedal, že plánuje podporiť krajne pravicového a homofóbneho guvernéra Floridy Rona DeSantisa v prezidentskej nominácii v roku 2024.

Thiel sa o kryoniku a ďalšie technológie proti starnutiu zaujíma dlhodobo. V roku 2014 povedal pre The Telegraph, že sa po smrti dá zakonzervovať biotechnologickou firmou Alcor. „Keď poviem, že som sa prihlásil do kryogeniky, vždy sa objaví reakcia, že je to naozaj šialené, znepokojujúce,“ povedal Thiel. „Ale môj názor na to je, že je to len znepokojujúce, pretože to spochybňuje našu spokojnosť samých so sebou.“

Thiel nie je jediný, kto chce žiť večne

Firma Alcor opisuje kryonickú metódu ako „prax zachovania života pozastavením procesu umierania pomocou teplôt pod bodom mrazu s úmyslom obnoviť zdravie a život pomocou lekárskej technológie v budúcnosti“.

Thiel nie je jedinou prominentnou postavou, ktorá utráca peniaze za technológiu predlžovania života. Generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman, ktorého firma vytvorila ChatGPT, nedávno investoval 180 miliónov dolárov do firmy Retro Biosciences, ktorá si kladie za cieľ predĺžiť ľudský život o 10 rokov.

Ďalší známy človek zo Silicon Valley, softvérový vývojár Bryan Johnson, sa preslávil tým, že utrácal milióny dolárov ročne za „protokol proti starnutiu“. Štyridsaťpäťročný Johnson tvrdí, že jeho úsilie mu poskytlo telo 18-ročného mladíka.