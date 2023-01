Ako sa dožiť vysokého veku? Toto sú lieky, ktoré nám možno raz predĺžia život a odvrátia ochorenia súvisiace so starobou

Keď sa vedci v experimente v roku 1998 pýtali ľudí vo veľmi vysokom veku, čomu vďačia za dlhý život, dostali naozaj rôznorodé odpovede: „Celý život som jedla kurací tuk“, „bola som baletka“, „cvičil som“, „necvičil som“, „jedla som čokoládu“, „je to šťastie“, „je za tým Boh“.

Všetci títo 80-, 90- a 100-roční ľudia mali v skutočnosti spoločnú jednu vec – členovia ich rodiny sa tiež dožili veľmi vysokého veku. Vedci si to vysvetľujú tým, že v starobe ich trápilo menej ochorení a zdravotných problémov ako ich rovesníkov. Nevedia však prečo. Ak by zistili, aký gén to má na starosti, mohli by vyvinúť liek, ktorý by ho napodobnil a predĺžil život miliónom ľudí.

Tento scenár vôbec nie je len piesňou vzdialenej budúcnosti. Rok 2023 by mohol vďaka novým vedeckým posunom odštartovať najväčšiu revolúciu v medicíne od objavenia antibiotík, píše portál Wired.

V súčasnosti má až 80 percent dospelých vo veku 65 a viac rokov aspoň jedno chronické ochorenie. Zdroj: Unsplash.com

Už dnes niekoľko spoločností hľadá nové spôsoby a formy liečby, ktoré by pomohli predĺžiť život a zdravie. Nemýľ si to s vedecko-fantastickými predstavami o večnej nesmrteľnosti a zmrazovaní ľudí. Niektoré z možných „liekov na starobu“ máš už teraz doslova na dosah ruky.

Kokteil mladosti a svalov

V súčasnosti má 80 percent dospelých na svete vo veku 65 a viac rokov aspoň jedno chronické ochorenie, zatiaľ čo 68 percent z nich má dve alebo viac ochorení. Trápi ich najmä vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a artritída. Pokročilý vek je tiež najväčším rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne choroby či rakovinu.

Vedci sa domnievajú, že ak sa im podarí ovplyvniť biologické procesy spojené so starnutím (ako je napríklad rozpad chromozómov či tvorba genetických mutácií), nielenže oddialime, ale aj úplne predídeme vzniku niektorých chronických ochorení.

Ako najsľubnejšie lieky sa javia tzv. senolytiká, ktoré sú schopné vyhľadávať a zabíjať starnúce bunky. V mladosti si s nimi dokáže poradiť náš imunitný systém, ale s pribúdajúcim vekom tento mechanizmus slabne.

Keď vedci v rámci výskumu „nakŕmili“ starnúce myši kokteilom dvoch rôznych senolytických liečiv, starnúce bunky zmizli a hlodavce začali vyzerať robustnejšie – narástli im svaly, boli viac aktívne a žili dlhšie. Ukázalo sa, že ich mozgové, svalové a obličkové bunky omladli o 50 až 75 percent pôvodného veku. Navyše, výskumnému tímu sa podarilo niekoľkokrát bunky resetovať, čo znamená, že starnutie sa dá zvrátiť viac ako raz.

