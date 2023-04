Transformeri bojujú s gigantickými zvieratami proti požieračovi planét. Viac výbuchov a akcie v kinách toto leto neuvidíš

Sleduj akčný trailer na nových Transformerov. Optimus Prime bude v snímke zachraňovať Zem pred Unicronom a jeho poskokmi.

Štúdio Paramount vydalo oficiálny trailer pre Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (Rise of the Beasts). Ide o pokračovanie Bumblebeeho z roku 2018, ktoré tvorcovia zasadili do roku 1994. Transformeri sa v tomto filme budú musieť spojiť proti veľkému požieračovi planét Unicronovi.

Bojovať medzi sebou budú Autoboti, Maximals, Predacons a Terrorcons. Novinkou v sérii budú obrovskí roboti, ktorí sa dokážu transformovať do zvieracej podoby. Trailer prezentuje množstvo akčných momentov a veľkolepých blockbusterových scén.

Ak si užívaš výbuchy a oku lahodiace súboje medzi veľkými robotmi, tento film by ťa nemal sklamať. Hlavnú ľudskú postavu, ktorá bude robotom pomáhať, stvárnil Anthony Ramos z muzikálu In the Heights. Film zamieri do kín už 8. júna 2023.