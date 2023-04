Netflix sa v máji vracia v plnej sile. Vydajú toľko seriálových a filmových peciek, že ich ani nebudeš stíhať pozerať

Čo nové pozerať na Netflixe v máji? Vyjdú očakávané filmy aj seriály.

Po niekoľkých slabších mesiacoch chystá Netflix na máj poriadnu nádielku nových filmov a seriálov, ktoré stoja za pozornosť. Najväčším lákadlom je prvý seriál Arnolda Schwarzeneggera, no diváci sa môžu tešiť aj na nový juhokórejský obsah či na Asterixa a Obelixa.

1. Queen Charlotte: A Bridgerton Story – 4. 5.

6-epizódová miniséria sa zameria na dospievanie kráľovnej Šarloty, ktorej dospelú postavu v seriáli Bridgerton stvárnila Golda Rosheuvel. Tentoraz o nej bude celý seriál, ktorý sa atmosférou bude podobať na Bridgerton. Zrejme však bude obsahovať menej šteklivých scén. Miniséria zobrazí aj to, ako sa Šarlota a kráľ George III. dali dohromady a ako to ovplyvnilo politickú a spoločenskú atmosféru vo Veľkej Británii.

2. Queen Cleopatra – 10. 5.

4-dielna miniséria o živote kráľovnej Kleopatry zobrazí jej život, úspechy aj tragický koniec. Nepôjde o historický dokument, keďže tvorcovia vymysleli fiktívny príbeh. Rozprávačkou príbehu bude Jada Pinket-Smith, ktorá seriál zároveň produkuje. V prípade úspechu sa dočkáme nových sérií o ďalších kráľovnách z Afriky. Seriál už čelí aj kritike, a to z dôvodu obsadenia herečky tmavej farby pleti do hlavnej roly Kleopatry.

3. Black Knight – 12. 5.

Ide o juhokórejský postapokalyptický seriál, ktorý svojím námetom jemne pripomína hru Death Stranding. Ako v nej, tak v seriáli sú ľudia odkázaní na kuriérov, ktorí prenášajú balíčky naprieč spustošenou krajinou, bez ktorých by sa spoločnosť rozpadla. Tvorcovia dej zasadili do roku 2071, keď ľudstvo zničilo vzduch na planéte natoľko, že sa takmer nedá dýchať.



4. The Mother – 12. 5.

Jennifer Lopez si aj napriek svojmu vyššiemu veku zahrá neoblomnú a nebezpečnú maminu. Tá sa rozhodne zachrániť svoju unesenú dcéru pred nebezpečnými vrahmi, a to aj napriek tomu, že život vrahyne už nechala dávnou za sebou. Film pôsobí ako príjemné akčné béčko so sympatickou hlavnou herečkou. Snímku režírovala Niki Caro (Mulan, The Zookepers’s Wife).

5. Asterix & Obelix: Ríša stredu – 19. 5.

Francúzske spracovanie príbehu legendárnych hrdinov Asterixa a Obelixa malo premiéru len nedávno v kinách, no užiť si ho budú môcť už čoskoro aj predplatitelia Netflixu. Užiť však nemusí byť správnym výrazom.

V našej recenzii sme snímke udelili 4,5/10 bodu s tým, že jej chýba podarený humor, príbeh je prekombinovaný a nelogický a postavy nemajú to čaro, na aké sú diváci pri Asterixovi a Obelixovi zvyknutí. Príbeh sleduje snahu čínskej cisárovnej zachrániť seba a svoju krajinu, na čo potrebuje pomoc Galov.

6. FUBAR – 25. 5.

Arnold Schwarzenegger sa predstaví vo svojom prvom seriáli. 75-ročný herec si zahral špeciálneho agenta CIA, ktorý sa v 65 rokoch chystá do dôchodku. Ešte predtým však musí splniť nebezpečnú misiu, počas ktorej sa dozvie, že jeho dcéra je tiež tajnou agentkou CIA.

Spoločne musia nielen prekonať zločinecké hrozby, ale aj nezhody a problémy v rodine a ich vzťahu. Tvorcovia seriál nakrútili ako odľahčenú akčnú zábavu s príležitostným humorom a dohromady bude mať 8 epizód.

7. Blood & Gold – 26. 5.

Nemecký seriál sa odohráva na konci 2. svetovej vojny. Príbeh sleduje nemeckého vojaka po tom, ako opustí svoj post, za čo ho čaká prísny trest. Odmieta však naďalej slúžiť, keďže nevie, čo sa stalo s jeho dcérou, ktorú začne hľadať. Dostane sa však do šarvátky so skupinou SS, ktorá pátra po ukrytom poklade Židov. Pôjde o zmes drámy, trileru a vojenskej akcie v humornom šate.

8. I Think You Should Leave with Tim Robinson – 30. 5.

Opísať túto show je v niekoľkých vetách asi nemožné, respektíve nikdy nevystihneme to, prečo je taká špeciálna. Komik Tim Robinson v nej robí rôzne skeče, ktoré pretiahne do 20- až 30-minútovej dĺžky a ktoré sa menia z humornej scény na trápne momenty až ku geniálnym a originálnym dialógom.

Robinsonov humor je veľmi špecifický, takže sa nájdu diváci, ktorým vôbec nepríde vtipný. Aj tí, ktorým sa páči, môžu skritizovať niektoré epizódy jeho skečového seriálu, no tie lepšie časti ti spôsobia záchvaty smiechu. Koncom mája na Netflix dorazí už 3. séria.