RECENZIA: Asterix a Obelix: Ríša stredu

Galskí hrdinovia sa po 10 animovaných adaptáciách a štvorici rozporuplných hraných pokusov klesajúcej kvality dostávajú opäť na filmové plátno. Nelichotivé hodnotenia predchádzajúcich dielov nedávajú informovanému divákovi veľa nádejí. Ako sa však podarila ďalšia resuscitácia ságy, ktorá má na prvý pohľad jednoznačný zámer zarobiť peniaze?

Asterix je predovšetkým francúzsky kultúrny fenomén. Z komiksových albumov sa na svete dodnes predalo neuveriteľných 380 miliónov exemplárov a po japonskom One Piece ide o vôbec najpredávanejší komiks na svete. Najnovší film vôbec ako prvý však prekvapivo nečerpá z knižnej predlohy. Naopak, podľa jeho scenára vznikol aj špeciálny, dovedna už 43. komiksový album série.

Nový film o Asterixovi stál 65 miliónov eur. Zdroj: MagicBox

S filmom sa spája najmä meno manžela herečky Marion Cotillard Guillauma Caneta. Z vôle produkčného tímu sa neujal len spoluautorstva scenára a hlavnej úlohy Asterixa, ale po ôsmykrát v živote aj režisérskej taktovky.

Dej nás zavedie do roku 50 pred naším letopočtom, keď sa čínska cisárovná ocitá uväznená po palácovom prevrate. Jej jediná dcéra princezná Fu Yi v sprievode falošného Feničana Graindemaïsa a bodygardky Tat Han uteká do Galie, kde požiada o pomoc udatného Asterixa a Obelixa.

Nesúrodá partička s kostrbatým milostným pnutím sa na predpotopnom citroëne na ľudský pohon vydáva do Číny, kde sa stretáva aj s rímskym vojskom pod vedením Cézara, ktorý si na Ríšu stredu robí zálusk spolu s čínskymi komplotistami.

Zlatan Ibrahimović svoju rolu zvládol. Zdroj: MagicBox

Ôsmy najdrahší film francúzskej histórie s cenovkou 65 miliónov eur a hviezdnym castingom napriek čínskej tematike natáčali vo Francúzsku. Plány štábu na návštevu Ríše stredu narušila pandémia koronavírusu.

Skeče namiesto príbehu

Chaotickému prekombinovanému príbehu chýba vzrušujúca zápletka a štruktúra rozprávania sa ponáša skôr na sekvenciu skečov. Scénky na seba nadväzujú bez toho, aby sa navzájom reálne ovplyvňovali. Scenár prepína medzi výnimočne kvalitnými sekvenciami, prázdnou vatou a rozpačitými cringe momentmi. Ak by boli konkrétne scény zoradené do iného a možno aj celkom náhodného poradia, azda by sme si to ani nevšimli.

