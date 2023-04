Toto sú najdrahšie potraviny sveta: hľuzovka za 330 000 dolárov aj „čierne kurča“ v cene luxusnej dovolenky

Nie sú to len hľuzovky a kaviár. O niektorých si pravdepodobne ešte nepočul.

Mnohé suroviny, ktoré sú v dnešnej dobe synonymum luxusu, by ti pravdepodobne vôbec nechutili. Gurmáni z celého sveta sú však ochotní zaplatiť za tie najdrahšie hľuzovky a ustrice desiatky tisíc eur, a to len pre pár prchavých sekúnd slasti. Toto sú podľa portálov BBC a Delicious najdrahšie potraviny sveta.

Biela hľuzovka

Cena: okolo 3 000 eur za kilogram



Biele hľuzovky sú vzácnejšie ako tie čierne, s ktorými sa stretávame častejšie. Najvzácnejšie sú „hľuzovky piemontské“, ktoré sa nachádzajú v regióne Piemont v severnom Taliansku. Majú mimoriadne intenzívnu vôňu a chuť. Vyžadujú si špecifické podmienky na svoj rast, je náročné ich nájsť a dopyt po nich je veľmi vysoký.

Hoci ľudia sa ich už po generácie snažili pestovať, všetky pokusy zatiaľ zlyhali a stále ich možno získať len z voľnej prírody. Ak ťa zaujíma, ako prebieha ich hľadanie a zber, prečítaj si našu reportáž, kde opisujeme, ako sme si ich „lov“ vyskúšali na vlastnej koži.

Aj preto sa ich cena môže vyšplhať tak vysoko. Rekordnú sumu za hľuzovku zaplatil majiteľ kasína a obchodník Stanley Ho v roku 2007. Za jednu z najväčších hľuzoviek, ktoré sa objavili za posledné desaťročia, dal 330 000 dolárov.

Hľuzovky sa konzumujú surové, pridávajú sa do syrov, olivových olejov aj páleniek. Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

Kaviár

Cena: 7 000 – 22 000 eur za kilogram

Pravý kaviár, ktorý pochádza z ikier z jeseterovitých rýb, je už tisíce rokov považovaný za extrémny luxus. Jeho cena v skutočnosti nesúvisí ani tak s kvalitou tejto suroviny, ale s tým, že tieto ryby sú veľmi vzácne a po kaviári je obrovský dopyt. Dobrý kaviár by mal chutiť sviežo a po prasknutí by vajíčka mali uvoľniť plejádu chutí. Určite by nemal zaváňať rybacinou alebo byť príliš slaný.

Daj si pozor, čo kupuješ, pretože existuje ešte „nepravý kaviár“, ktorý sa väčšinou vyrába z ikier zubáča, lososa, kapra, lipňa či tuniaka. Tento „kaviár“ je relatívne cenovo dostupný.

Šafran

Cena: pravý šafran stojí okolo 10 000 eur za kilogram

Vzácne korenie, prezývané aj „červené zlato“, pochádza z kvetu šafranu, ľudovo povedané krokusu, ktorý kvitne len dva týždne do roka. Používa sa ako farbivo a pokrmy sfarbuje do zlatožlta (je dôležitou ingredienciou v známom milánskom rizote). Jeho cena je vysoká najmä preto, že sa zbiera a spracováva ručne. Navyše, na získanie kilogramu šafranu treba približne dve futbalové ihriská krokusov. Niekde môže pol gramu stáť 9,90 dolára.

Šafran sfarbuje jedlá do zlatožlta a pridáva mu príjemnú, korenistú chuť. Zdroj: Unsplash.com

Čierne kurča Ayam Cemani

Cena: Jedno kura môže stáť až 2 280 eur

Málokto by povedal, že niečo také neestetické môže byť také drahé. Ayam Cemani je vzácne plemeno kurčiat z Indonézie, ktoré sa považuje za najdrahšie kura na svete. Tieto zvieratá majú špecifickú genetickú mutáciu (fibromelanózu) spôsobujúcu hyperpigmentáciu, ktorá kura sfarbuje do čierna vrátane peria, zobáka, vnútorných orgánov a mäsa.

Svoje meno nesie po meste Cemani na ostrove Jáva. Zaraďuje sa medzi nosné, ale aj bojové plemená. Do Európy boli dovezené len v roku 1998. Ich mäso je drahé najmä pre spomínanú genetickú mutáciu. Chutí podobne ako bežné kuracie mäso, hoci podľa niektorých má o niečo korenistejšiu chuť a je jemnejšie. Farbu nemení ani po tepelnej úprave.

Kurča Ayam Cemani je celé čierne vrátane orgánov. Mäso chutí približne rovnako ako klasické kurča. Zdroj: Twitter/FanciedF

Foie gras

Cena: etické foie gras môže stáť 700 dolárov za kilogram

Foie gras je drahá paštéta vyrobená z umelo vykŕmenej kačacej alebo husacej pečene. Hydinu nútene prekrmujú kukuricou, čím sa dokáže zväčšiť až na desaťnásobok svojej normálnej veľkosti. Chovatelia sa tým snažia dosiahnuť jemnú a lahodnú chuť. PETA (organizácia Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami) z tohto dôvodu dlhodobo vedie kampaň za zákaz foie gras z etických príčin.

Wagyu Tomahawk steak

Cena: 500 eur za kilogram

Pod pojmom wagyu, čo v preklade znamená „japonská krava“, sa zvyčajne označujú štyri japonské plemená: čierne, hnedé, poľné a krátkosrsté, ktoré vynikajú najmä extrémnym mramorovaním. Ide o najzložitejšie mramorovanie na svete a ich tuk je taký lahodný, že sa rozpúšťa v ústach.

Japonský steak wagyu nenájdeš len tak niekde. Je to klenot medzi hovädzinou. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Aby sa kravy kvalifikovali na označenie wagyu, ich chov sa musí viazať na veľmi prísne usmernenia stanovené japonskou vládou. Ak chceš toto mäso predávať, musíš získať špeciálny certifikát. Wagyu steak nájdeš napríklad aj v novej bratislavskej reštaurácii Meat Town, ktorú sme nedávno navštívili.

Iberská šunka

Cena: 60 – 90 eur za kilogram

Jamón ibérico alebo iberská šunka je typ sušenej šunky vyrábanej v Španielsku a Portugalsku. Pochádza z čistokrvných ošípaných, ktoré voľné žijú v dubových lesoch, v posledných rokoch svojho života konzumujú len žalude. Šunka dozrieva až 36 mesiacov. Za najdrahšie stehno sa považuje iberské „Manchado de Jabugo“, ktoré sa v roku 2016 predalo za neuveriteľných 3 600 eur.

Ak máš rád šunku, na tú iberskú nikdy nezabudneš. Zdroj: Wikipedia/Jamón ibérico

Cibetková káva

Cena: 600 – 1 200 eur za kilogram

Cibetková káva, alebo „Kopi luwak“, je najdrahšia káva sveta. Vyrába sa z kávových čerešní, ktoré zjedla, čiastočne strávila a potom vyprázdnila ázijská šelma cibetka palmová. Názory na túto kávu sa rozchádzajú. Niektorí veria, že čiastočné trávenie a fermentácia spôsobené žalúdočnou kyselinou zvieraťa zvýrazňuje jej chuť, iní, že ide len o marketingový ťah. Žiaľ, dnes už existuje veľa cibetkových fariem, kde tieto zvieratá chovajú v klietkach.

Ustrice

Cena: závisí od kvality a lokality. Za 12 kusov zvyčajne zaplatíš desiatky eur.

Hoci dnes ustrice jednoznačne patria medzi najdrahšie potraviny sveta, ešte relatívne nedávno to bolo skôr naopak. Začiatkom 19. storočia boli lacné ako čipsy a dokonca tvorili bežnú súčasť stravy robotníckej triedy. Avšak, nadmerný rybolov a znečistenie oceánov ich počet drasticky skresal a tým zvýšil ich hodnotu.

Ustrice majú jemne slizkú textúru a nie veľmi výraznú chuť, a tak ich ľudia buď milujú, alebo nenávidia. Konzumovať by sa mali čerstvo otvorené, vtedy majú najlepšiu chuť. Všeobecný úzus je, že by sa mali konzumovať len vtedy, keď je v mesiaci písmeno „r“, teda od septembra do apríla. Najdrahšie sú ustrice Coffin Bay v Austrálii, pri ktorých sa cena môže vyšplhať až na sto eur za kus.