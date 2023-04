V tejto novej bratislavskej reštaurácii si dáš najkvalitnejší steak sveta. Mäso ti pripravia priamo pred očami pri živej hudbe

Prípravu steaku budeš môcť v reštaurácii Meat town sledovať úplne od začiatku – od prvého rezu až po ugrilovanie na drevenom uhlí, prezentáciu a servírovanie.

Na Hlbokej ceste neďaleko hlavnej stanice v Bratislave sa rodí reštaurácia, ktorá do nášho hlavného mesta opäť prináša niečo nové, zážitkové a... šťavnaté. Na svoje si tu prídu nielen milovníci mäsa, ale aj skutoční „steakoví snobi“. Naservírujú ti tu totiž najkvalitnejšiu (a najdrahšiu) hovädzinu sveta – japonský steak wagyu.

Reštaurácia Meat town funguje ako celodenný koncept. Môžeš sem prísť na raňajky, rýchly obed aj zážitkovú večeru pri saxofóne. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Za jeden malý stogramový kúsok zaplatíš takmer sto eur. Je to celkom pochopiteľné, keďže chov tohto plemena je niekoľkonásobne nákladnejší a trvá dlhšie ako chov bežných kráv. Navyše sa viaže na prísne usmernenia stanovené japonskou vládou. Aby toho nebolo málo, na jeho predaj potrebuješ špeciálny certifikát.

V momente, ako toto mäso pristane na stole, sa bežná večera v reštaurácii mení na sviatočnú chvíľu. To, že máš do činenia s niečím výnimočným, zistíš už podľa aromatickej vône. To najlepšie na steaku wagyu je lahodný mramorovaný tuk, vďaka ktorému sa mäso nádherne rozplýva v ústach. Avšak na rozdiel od obľúbenej hovädzej sviečkovice pri jedení wagyu cítiš na jazyku každý odtienok chuti tejto výraznej kvalitnej hovädziny.

Japonský steak wagyu nenájdeš len tak niekde. Je to klenot medzi hovädzinou. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

V Refresheri objavujeme a navštevujeme zaujímavé miesta a prinášame ti výber toho najlepšieho, čo na Slovensku ochutnáš. Pre viac podobného obsahu sleduj tému gastropriemysel. Nezabudni sa stať členom klubu Refresher+, ktorý ti odomkne všetky prémiové články.

Z architektov spolumajitelia

Za reštauráciou Meat town stojí Miroslav Jančuška, majiteľ a zakladateľ úspešnej siete burgrární Konn food bar. Na Slovensku má v súčasnosti šesť prevádzok a čoskoro sa pridajú dve ďalšie – v nákupných centrách Vivo a Eurovea. Jančuška vraví, že kým Konn je stredná škola gastronómie, Meat town je určite vysoká škola.

Rodičmi nového gastroprojektu sú aj Lucia Košťálová a Jaroslav Jeseňák zo štúdia Ad hoc architekti, ktorí navrhovali priestory Konnu. Priestory prebrali po bývalej sushi reštaurácii Benihana, ktorá bola známa pre zážitkové večery s ohňom. Koronakríza ju však dostala na kolená.

Reštauráciu Meat town vlastní majiteľ siete burgrární Konn (prvý zľava) a architekti zo štúdia Ad hoc architekti. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

„Miro (Jančuška, pozn. red.) má skúsenosti s gastrom, my máme skúsenosti s architektúrou a navrhovaním, navyše sme si rozumeli aj z ľudskej stránky. Keď sme dostali avízo, že je tento priestor voľný, rozhodli sme sa ísť do toho spolu,“ vysvetľuje architektka Lucia Košťálová. Na koncepte pracovali vyše roka a brány otvorili až na jar 2023.

Kuchárska show priamo na stole

Hosť sa bude môcť rozhodnúť, či si sadne do „bielej“ alebo „čiernej“ časti. Horná „biela“ časť, ktorá je otvorená už teraz, je raňajková a obedová zóna. V porovnaní s tou dolnou je vizuálne jemnejšia, elegantnejšia a trendovejšia.