HBO Max láka divákov na vraždy zo 4. série True Detective a návrat do Rokfortu seriálom Harry Potter

Diváci sa budú môcť znova ponoriť do obľúbených seriálových svetov.

HBO Max bude prechádzať veľkými zmenami. Spoločne s oznámením o upravení názvu streamovacej služby a prepracovaním taríf sme sa dočkali aj trailerov na očakávané seriály, ako je The Penguin či True Detective: Night Country. Vo 4. sérii populárneho detektívneho seriálu hrá hlavnú hrdinku Jodie Foster, ktorá bude vyšetrovať vraždy na Aljaške.

HBO Max ďalej pripravuje napríklad seriálový spin-off Rick and Morty: The Anime, prequelový seriál ku Game of Thrones s názvom A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight a v neposlednom rade seriál zo sveta Harryho Pottera.

„Záväzok HBO Max zachovať integritu mojich kníh je pre mňa dôležitý a teším sa, že budem súčasťou tejto novej adaptácie, ktorá umožní taký stupeň hĺbky a detailov, aký poskytuje len dlhý televízny seriál,“ povedala spisovateľka J. K. Rowlingová, ktorá bude producentkou seriálu. Ďalšie trailery na pripravované novinky od streamovacej služby HBO Max nájdeš na jej youtubovom účte.