Colin Farrell ako Penguin je chladnokrvný vrah. Trailer ukazuje krvavý vzostup odvekého nepriateľa Batmana

Seriál bude na streamovacej platforme dostupný v roku 2024.

HBO Max vydalo krátku upútavku na pripravovaný seriál The Penguin. Ten sa príbehovo zameria na Oswalda Cobblepota alias Penguina (Tučniaka), známeho mafiána z Gothamu, ktorý patrí medzi hlavných nepriateľov Batmana.

Zloducha v seriáli stvárnil Colin Farrell, ktorý sa ako gothamský gangster prvýkrát ukázal vo filme The Batman z roku 2022 od Matta Reevesa (Cloverfield a posledné dve časti Planet of the Apes).

Showrunnerom seriálu je Lauren LeFranc (scenár Impulse, Agents of S.H.I.E.L.D., Chuck) a okrem Farrella si v The Penguin zahrali herci ako Clancy Brown, Carmen Ejogo, Cristin Milioti, Shohreh Aghdashloo či Michael Kelly. Premiéra je plánovaná na rok 2024.