Pirát sa do GameChangeru už nevráti. „Nechcem brať zápas v čase, keď nie som stopercentne fit,“ vraví slovenský zápasník

Oktagon hlási novinky. Smutné a veselé.

Organizácia Oktagon MMA oznámila, ktorí zápasníci, kedy a s kým zabojujú o návrat do hlavnej pyramídy turnaja Tipsport Gamechanger. V prvom zápase sa stretne Rumun Ion Surdu s Amiranom Gogoladzem a v druhom súboji nastúpi Poliak Lukasz Siwiec, ktorý potrápil bývalého šampióna velterovej váhy Davida Kozmu.





Jeho súperom bude veterán UFC John Hathaway. Práve tento 35-ročný Brit bol jedným z najväčších favoritov na výhru celej pyramídy. Do prvého kola sa však nakoniec pre zranenie nedostal. Diváci ho napriek tomu predsa len uvidia v boji, keďže dostal druhú šancu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)







Síce fanúšikovia v hlasovaní o takzvaného „Lucky Loosera“ hlasovali v najväčšom počte za návrat Slováka Samuela „Piráta“ Krištofiča, do turnaja sa už nevráti. „Ďakujem všetkým fanúšikom za ich podporu pri hlasovaní, veľmi si to vážim. Budem sa snažiť čo najskôr vrátiť do zápasov, ale už mimo projektu GameChanger. Rozhodol som sa, že sa do turnaja nevrátim pre zdravotný stav, ktorý aktuálne nie je najlepší,“ zdôvodnil Pirát svoje rozhodnutie.





„Nechcem brať zápas v čase, keď nie som stopercentne fit. Ale budem sa snažiť vrátiť do klietky, čo najskôr sa mi bude dať, samozrejme, už v mojej obľúbenej 84-ke,“ dodal Krištofič, ktorý primárne zápasí v strednej váhe, kde získal aj titul Oktagonu.





Zdroj: OKTAGON MMA



Prvý rezervný duel GameChangera medzi Surduom a Gogoladzem sa uskutoční na turnaji Oktagon 43 v pražskej O2 Aréne už 20. mája. V hlavnom zápase večera uvidíme dlhoočakávanú nevraživú odvetu medzi Patrikom Kinclom a Karlosom Vémolom. Na rovnakom turnaji sa pobije o miesto v semifinále pyramídy David Kozma s Alexkom Lohorém, ktorý naposledy vyradil práve Piráta.



Druhý rezervný zápas medzi Siwiecom a Hathawayom uvidia fanúšikovia 17. júna v nemeckom Oberhausene. Tam sa proti sebe postavia aj ďalší finalisti GameChangeru Bojan Veličkovič a Christian Jungwirth.