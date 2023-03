FOTO: Ikea predstavuje farebnú kolekciu ÖMSESIDIG inšpirovanú Latinskou Amerikou

Cieľom kolekcie je inšpirovať ľudí k jednoduchému a spontánnemu spoločenskému životu v domácnosti či mimo nej. Svoju prácu nám bližšie opísala jedna z dizajnérov, Marisol Centeno.

Deväť latinskoamerických umelcov z oblasti dizajnu, módy, jedla, architektúry a umenia pracovalo na kolekcii 30 výrobkov. Spoločne vytvorili produkty, ktorých dizajn oslavuje Latinskú Ameriku a vzdáva hold miestnej kultúre. Farebné produkty z kolekcie ÖMSESIDIG si budeš môcť zaobstarať od apríla 2023. Medzi prvými predstavenými produktmi sú dve tienidlá, tri nové panely na Wi-Fi reproduktor s rámom obrazu SYMFONISK a girlanda.

Dizajnéri pochádzajú z Čile, Kolumbie a Mexika. Každý sa inšpiroval svojou rodnou krajinou. Jedna z kreatívcov, textilná dizajnérka Marisol Centeno, nám priblížila, ako sa jej na kolekcii pracovalo a akým spôsobom vdýchla do projektu ducha Mexika.

„Všetkých na svete nás postihla pandémia. Bolo to pre všetkých ľudí veľmi náročné a skľučujúce. Nemohli sme sa stretávať so svojimi blízkymi, nemohli sme tráviť čas vonku. Aj Ikea rozmýšľala, ako budú po pandémii ľudia oslavovať život. Pre ľudí z Mexika sú typické rodinné oslavy či posedenia v parkoch. V kolekcii pre Ikeu som sa inšpirovala práve týmito zvykmi. Chcela som, aby moje produkty boli ako oslavné objekty, o ktoré by sa ľudia mohli deliť s ostatnými. Navrhla som rôzne deky, prikrývky, utierky či iné veci na piknikovanie. Spodná strana deky je vodoodolná, takže ani mokrá tráva vám nepokazí spoločné chvíle vonku,“ približuje Marisol Centeno pre Refresher.

Pri tejto spolupráci chcela značka preskúmať a podporiť tradíciu stretávania sa a kultúru v Latinskej Amerike s miestnymi umelcami. Umožnila im do kolekcie vniesť svoje vlastné perspektívy, z čoho vznikla kolekcia plná autentických príbehov.

Zdroj: Ikea

Oslava Mexika

Marisol Centeno pracuje s textilom, zameriava sa na inovačné, experimentálne a remeselné techniky. Rada spolupracuje s lokálnymi fabrikami, jej tvorba podporuje udržateľnosť. Fascinuje ju analyzovanie príbehov, ktoré sa skrývajú za každodennými predmetmi.

„Viac ako 10 rokov spolupracujem s miestnymi komunitami v Mexiku. Môžem povedať, že som veľmi spojená s multikulturalizmom mojej krajiny a s jej rozmanitosťou. Chcela som použiť viacero spôsobov, ako by som mohla osláviť Mexiko. Ako dizajnéri, ktorí sme boli do kolekcie zahrnutí, sme všetci ,Latinos‘, ale naša kultúra je predsa odlišná,“ vraví Marisol.

Dizajnérka považuje krok škandinávskej značky za naozaj úctyhodný. Sama tvrdí, že podpora lokálnej tvorby v Mexiku nie je úplne ideálna, a váži si, že taká veľká spoločnosť sa rozhodla podporiť umelcov takýmto spôsobom. Ona sama ešte nemala možnosť pracovať so značkou podobného rozmeru. „Považujem za veľmi zaujímavé, že sa Ikea rozhodla porozumieť kultúre krajín, pretože je to obrovská spoločnosť. Pre mňa bolo naozaj prínosné to, že som mala možnosť pracovať s rôznymi umelcami, s ktorými sme veľmi odlišní, no predsa máme niečo spoločné,“ dodáva.

Marisol Centeno navrhla pomôcky na piknikovanie. Zdroj: Ikea

Okrem Marisol Centeno sa na kolekcii podieľali módny dizajnér, kuchár, architekt, produktový dizajnér, industriálny dizajnér, keramikár či iní umelci. „Každý jeden umelec prispel do kolekcie vlastnou históriou a kultúrou. Tie pretavili do umenia, ktoré vytvorili. Uvidíme farebnú kolekciu, ktorá vzdáva hold kultúram a kreativite. Každý jeden kus má svoj vlastný príbeh,“ hovorí Friso Wiersma, dizajnér spoločnosti Ikea.

