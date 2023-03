Slovák sa živí ako luxusný spoločník: Nie som gigolo. Ak som mal s klientkou sex, muselo to byť niečo špeciálne (Rozhovor)

Andy Morávek je profesionálny spoločník, ktorý má bohaté skúsenosti v sexbiznise.

„Viem, že záujem o služby gigola by možno bol, a to zrejme viac z mužskej stránky ako zo ženskej. Gigolo zvykne roztiahnuť nohy komukoľvek, kto si to zaplatí, ale ja na toto nie som stavaný. Nechcem niečo siliť. Mohol by som si dať nejakú tabletku, ktorá by zariadila erekciu, ale toto nechcem,“ vysvetľuje profesionálny spoločník Andy Morávek, prečo s klientmi a klientkami odmieta spávať za peniaze, aj keď by o záujemcov nemal núdzu.

V našom rozhovore si Andy zaspomínal na minulosť, keď ho trestne stíhali za kupliarstvo, opísal nám, či robil pasáka alebo tieto predstavy Slováci majú len z amerických filmov, a vysvetlil aj to, koľko si za profesionálne spoločníctvo od žien účtuje za hodinu.

„Ale čas nesledujem tak prísne. Keď si objedná hodinovú prechádzku po meste, je mi jedno, či je to 45 minút alebo 1,5 hodiny, neriešim to,“ konštatuje s úsmevom. Prípadov, keď sa s klientkami vyspal, vraj nebolo tak veľa, ako by si človek mohol myslieť.

Zdroj: archív respondenta

Si luxusný spoločník, ktorého si ženy môžu objednať už za pár desiatok eur. Ako si sa k tejto práci dostal?V erotickom priemysle som začal pôsobiť podstatne skôr, ako som sa stal spoločníkom. Pred viac ako 20 rokmi ma oslovili, či by som mal záujem investovať do projektu čisto slovenského pornofilmu. V tých časoch na Slovensku nič také neexistovalo a ani Česko nebolo porno veľmocou ako dnes.

Tento nápad sa mi zapáčil, peniaze som mal, lebo som pracoval v zahraničí. Vždy som bol trošku erotoman a z porna síce nebolo nič, ale dostal som sa k rôznym ľuďom. Postupne som rozbehol prevádzkovanie sex privátov, eskort service, tanečnú agentúru pre striptérky či fotenia aktov. Všetko možné.

Škrt prišiel vtedy, keď ma polícia začala trestne stíhať za kupliarstvo. U nás to je ilegálne, aj keď v okolitých krajinách viac či menej nie, takže som z portfólia vyškrtol sex priváty a teraz sa venujem už len sprostredkovaniu práce pre modelky na fotenia či natáčanie porna, ale aj spoločníctvu.

Z amerických filmov si možno Slováci predstavujú kupliarov ako pasákov z organizovanej skupiny. Je to naozaj tak?

Medzi kupliarom a pasákom je obrovský rozdiel. Kupliar je človek, ktorý sprostredkuje obchod ako ktokoľvek iný, napríklad ako díler so zdravotníckym materiálom. Niekto hľadal službu, niekto ponúkal službu, tak som ich dal dokopy. Bezo mňa sa nevedeli dohodnúť za serióznych a slušných podmienok.

Ľudia, ktorým som zabezpečoval služby, dokonca vyjadrili ľútosť nad tým, že končím. Nikdy som nikoho do ničoho nenútil. Bol som sprostredkovateľ sexuálnych služieb, čo je na Slovensku háklivé. Pritom tu ťažko nájdeš chlapa od 20 rokov vyššie, čo má gule na rovinu povedať, že by nikdy nemal skúsenosť s plateným sexom.

Aký trest ti nakoniec súd uložil?

Dostal som podmienečný trest. Na súde som všetko vydokladoval, dievčatám som nebral polovicu zo zisku ani nič podobné, tak som dostal trest na spodnej hranici. Pôvodne ma však vyšetrovateľ obvinil z vecí, za ktoré mi hrozila sadzba 7 až 12 rokov. To však boli nezmysly.

Hovoríš, že si po súde musel zmeniť náplň práce. Kedy prišiel zlom, keď si zistil, že by si sa mohol venovať spoločníctvu?

Tesne pred trestným stíhaním som sa dal dokopy s obchodnou partnerkou, s ktorou sme rozbehli sex privát. S ňou sme vymysleli nápad, že by sme mohli poskytovať nielen služby žien, ale aj mužov. Nemali sme v úmysle riešiť gigolov, ale chalanov, ktorí budú poskytovať spoločnosť na úrovni. Aj sme to skúsili, ale do toho prišlo moje stíhanie.

Nechcem niečo siliť. Mohol by som si dať nejakú tabletku, ktorá by zariadila erekciu, ale toto nechcem.

Bolo to v začiatkoch náročné, keď si ťa ženy prvýkrát objednali a ty si sa zrazu musel zmeniť na profesionálneho spoločníka?

Zo začiatku som bol veľmi nervózny, nevedel som, ako to bude fungovať. Mal som šťastie v tom, že prvé zákazky sa odohrali u mňa doma. Záujemkyňa potrebovala maximálnu diskrétnosť, pričom takéto zákazky mávam stále. Ženy to chcú väčšinou utajiť.

Nechcel som, aby to na zákazníčku pôsobilo, že to robím na bežiacom páse a je pre mňa len materiálom, ale chcel som navodiť dojem, že medzi nami vzniká kamarátstvo. Bavme sa, kecajme, nič nesiľme a na nič sa nehrajme.

Zdroj: archív respondenta

Viackrát si povedal, že nie si gigolo a neposkytuješ sexuálne služby, ale vraj aj chlap je niekedy len chlap a občas k sexu nakoniec došlo. Aký máš k tomu postoj?