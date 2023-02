Bella Ramsey bojovala s mentálnou anorexiou. Pedro Pascal ju podporil ako nebinárnu osobu

Milióny divákov z celého sveta Bellu Ramsey spoznali už v seriáli Game of Thrones. Počas jeho nakrúcania jej boli najväčšou oporou Kit Harington (Jon Snow) a Liam Cunningham (Davos). K hereckému prelomu sa tam dostala ako 14-ročná.

Ochrannú ruku nad ňou aktuálne drží herec Pedro Pascal, s ktorým sa spoznala na pľaci The Last of Us. Medzi dvojicou údajne ihneď vznikla fantastická chémia. Herec svoju mladšiu kolegyňu podporil aj po coming-oute, keď Ramsey vyhlásila, že je nebinárna.

Zdroj: Instagram/bellaramsey/

Herci z Game of Thrones jej dali cenné rady

„I don’t care if he’s bastard. Ned Stark’s blood runs through his veins. He is my king, from this day, until his last day“ (Nezáleží mi na tom, či je bastard. V žilách mu koluje krv Neda Starka. Od tohto dňa až do jeho posledného je mojím kráľom.). Prejav zo 6. série Game of Thrones, ktorým sa Bella Ramsey zapísala do sŕdc fanúšikov, vyvolal veľkú odozvu napriek tomu, že jej postava bola na scéne iba veľmi krátko.

Herectvu sa Ramsey venuje od 4 rokov, no prelom v jej kariére nastal v roku 2016, keď ako 14-ročná nastúpila na pľac svetoznámeho hitu od HBO a hneď si získala pozornosť divákov aj kritikov. Pre magazín GQ si zaspomínala na svoje herecké začiatky a povedala, že sa k nej štáb správal skutočne milo.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Čo jej poradili herci pri natáčaní Game of Thrones.

Ako jej viera pomohla pri ťažkostiach s mentálnou anorexiou.

Prečo si miesto chodenia do školy zvolila online štúdium.

V čom sú si podobní Joel/Ellie s Pedrom Pascalom/Bellou Ramsey.

Ako sa Pascal zachoval potom, keď Ramsey vyhlásila, že je nebinárna osoba.