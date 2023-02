The Last of Us: Aké sú najväčšie rozdiely medzi seriálom a videohrami? Tvorcovia sa drasticky odklonili od príbehu

Úspešný seriál The Last of Us nakrútila spoločnosť HBO s autormi Neilom Druckmannom a Craigom Mazinom. Vytvorili ho na základe populárnej videohernej série The Last of Us, ktorú stvoril Neil Druckmann a Bruce Straley. Druckmann okrem tvorby scenára režíroval aj druhú časť. V tomto článku sa pozrieme na všetky veľké aj malé detaily a rozdiely medzi hrami a seriálom.

Článok budeme priebežne aktualizovať vždy po vydaní novej epizódy

Hneď prvá časť sa začína s pohľadom do 60. rokov, keď jeden z odborníkov v televíznej relácii hovorí o hubovitej infekcii cordyceps a o tom, že je nebezpečnejšia než vírusy, s ktorými ľudia bojujú odjakživa. V hre nič také nebolo.

Hráči v hre hrali za Sarah a videli svet a postavy z jej perspektívy. Tvorcovia seriálu sa rozhodli, že to spracujú tak, že divákom ukážu viac z jej života, aby si k nej diváci dokázali vytvoriť citové puto.

Joel a Tess sa v seriáli vydajú odovzdať Ellie skupine Fireflies, aby získali autobatériu a mohli sa tak vybrať za Tommym, Joelovým bratom. Tommy sa totiž dlhšie neozýva a Joel si myslí, že sa mu niečo muselo stať. Býva však vo Wyomingu, ktorý je od bostonskej karanténnej zóny, v ktorej Joel žije s Tess, vzdialený približne 3 500 kilometrov. Bez auta by sa tam nedostali.

Zdroj: PlayStation/HBO

V hre prijali Joel a Tess úlohu eskortovať Ellie výmenou za zbrane a zásoby. Keď prišli na miesto stretnutia a vojaci Fireflies boli mŕtvi (rovnako ako v hre), Joel sa rozhodol ísť za Billom a požiadať ho o auto. Okrem toho, v hre sú Tommy a Joel rozhádaní, respektíve spolu nehovoria a nevideli sa celé roky. Zdá sa, že v seriáli bude ich vzťah odlišný.

Na konci prvej časti Joel zabije svojho známeho – strážcu, pretože v ňom evokuje vojaka, ktorý zabil jeho dcéru Sarah. V hre takéto spojenie Ellie so Sarah neurobili a Joel s Tess zabili dvoch vojakov bez emocionálneho zafarbenia.

V hre sa ľudia môžu okrem uhryznutia nakaziť aj spórami z huby. V seriáli sa však spóry zatiaľ nenachádzajú. Tvorcovia argumentovali tým, že spóry sa v skutočnom svete šíria vo vzduchu a pohybujú sa. Bolo by ťažké uveriť, že sa nerozšírili po väčšine sveta a nenakazili celú populáciu. Namiesto spór tu existujú úponky huby, ktoré sa snažia dostať do zdravého človeka a infikovať ho.

Zdroj: Netflix

Seriál predstavil nový koncept ohľadom infikovaných. Úponky huby cordyceps sa rozširujú po viacerých miestach a niektoré sú aj pod zemou, dlhé viac ako kilometer. Ak niekto stúpi na hubu na jednom mieste, jej úponky o tom informujú infikovaných na úplne inom mieste. Funguje to však len lokálne a len pre úponky, ktoré sa fyzicky dotýkajú.

Tess v hre zomrie na rovnakom mieste ako v seriáli. Uhryznú ju infikovaní a ona cíti, ako sa premieňa. Rozhodne sa teda získať pre Joela a Ellie viac času a obetovať sa, keďže ich prenasledujú vojaci z organizácie FEDRA. Scéna z hry je v tomto prípade značne lepšia ako tá v seriáli.

Celá tretia časť je odlišná od hier. Diváci sledujú príbeh Franka a Billa v rozmedzí necelých 17 rokov. Tvorcovia obohatili ich príbeh a vzťah a komplexne rozvinuli ich postavy, pričom ten Billov aj trochu pozmenili. V hre sme pritom Franka našli mŕtveho.

Zdroj: Naughty Dog

Obesil sa po tom, čo ho uhryzol infikovaný a on sa odmietal premeniť na jedného z nich. Od Billa odišiel, lebo ho už nevedel vystáť. Bill udalosti prvej hry prežil. Navyše, v hre sme s Billom strávili čas v koži Joela a Ellie, s ktorou mal dobré dialógy.

V seriáli spolu ostali až do samotného konca. Prežili spolu vášnivý a romantický vzťah, ktorý sa skončil až ich spoločnou samovraždou. Frank bol totiž pripútaný k vozíku a odumieralo mu svalstvo. Odmietal tak dlhšie žiť, a tak poprosil Billa, aby ho zabil predávkovaním liekmi. Tie si však zobral aj on.

Zdroj: HBO

V hre sa Ellie a Joel dostali autom do Pittsburghu, kde ich prepadli lovci, narazili autom do obchodu a prestrieľali si cestu cez celé mesto. Podobne ako v hre, aj v seriáli ich prepadli, akurát čelili menšiemu počtu nepriateľov. Navyše, nenachádzajú sa v Pittsburghu, ale v Kansas City. Seriál natáčali v Kanade a tvorcovia chceli, aby sa ich pľac aspoň trochu podobal na skutočné americké mestá, preto si vybrali Kansas City.

Povedal to tvorca seriálu Craig Mazin v podcaste pre 4. časť, kde prezradil aj to, že ľudia, ktorí hru prešli aj stokrát, budú prekvapení z príbehových zmien, ktorých sa dočkajú.

Novinkou sú aj postavy Kathleen a Perryho. Zastupujú členov odboja, ktorý zvrhol vládu FEDRA v karanténnej zóne v Kansas City. V hre šlo o bezmenných ľudí z rovnakej situácie v Pittsburghu.

Zdroj: HBO

Tvorcovia zmenili aj to, ako Ellie zachráni Joela. V hre sa rozdelili a Joela prepadol jeden z lovcov. Chceli ho utopiť, no vtedy Ellie vytiahla z vody zbraň a útočníka zastrelila do hlavy. Prišla z ničoho nič a prekvapila ho. V seriáli sa od Joela neoddelila a útočníka zabila odzadu, keď sa k nemu pomaly priblížila, čo nebolo také efektné.

V seriáli tvorcovia lepšie predstavili Sama a Henryho. Joel si síce pripravil pascu na prichádzajúcich ľudí, vôbec ich však nepočul. Počas spánku sa totiž prevrátil na pravú stranu, pričom je na pravé ucho nedoslýchavý.

V hre Joel preskočí cez okno, Henry ho prepadne, no Joel ho poľahky premôže a zbije. Joel síce v seriáli v tejto scéne nie je taký drsňák, no aspoň je autentickejší, keďže po 20. rokoch strieľania zo zbrane na jedno ucho nepočuje dobre, čo ho dostalo do tejto situácie.

Štruktúra piatej časti sa dosť podobá hernému príbehu. Hlavný rozdiel bol v tom, že Sam je ešte mladší a nepočujúci, zatiaľ čo v hre nemal žiadne zdravotné problémy. Odlišný je postup podzemnými tunelmi. V hrách sa dajú nájsť odkazy a listy ľudí žijúcich v tejto komunite, ktoré vrhajú svetlo na to, čo sa tam presne stalo. Ide o devastujúci, smutný príbeh, ktorý tvorcovia v seriálu zatlačili do úzadia, pretože nedokázali prísť na dobrý spôsob, ako to ukázať v seriáli.

Tvorcovia v podcaste pre 5. časť prezradili, že rozmýšľali nad tým, že o Ishovi a jeho komunite nakrútia samostatnú epizódu, ale nakoniec sa rozhodli na príbeh iba odkázať a dúfajú, že si viac ľudí zahrá hru. Obaja tvorcovia seriálu uznali, že v tomto prípade hra obohacuje seriál, nie naopak.

Zdroj: HBO Max

Akčná sekvencia s infikovanými prebiehala podobne ako v hre, no v seriáli je intenzívnejšia a oveľa lepšia. Posledné scény sú značne odlišné od hry, pretože Sam o svojom nakazení nikomu nepovie. Na druhý deň ráno vojde do jeho izby Ellie, ktorú Sam okamžite napadne. Henry po dlhom váhaní nakoniec infikovaného Sama zabije.

Keď si uvedomí, čo spravil, obráti zbraň ku svojej hlave a zabije sa. V seriáli Sam ukázal uhryznutie Ellie, ktorá sa pokúsila vyliečiť ho tak, že mu na nohu priložila porezanú ruku, aby sa mu do tela dostala jej krv. Dúfala, že ho to zachráni, no nepodarilo sa to a zvyšok bol rovnaký ako v hre.

Zdroj: HBO Max

Ďalšie menšie rozdiely:

Hra sa začína v roku 2013, seriál v roku 2003.

Roberta v hre zabije Tess, lebo predal zbrane, ktoré patrili jej a Joelovi. V seriáli jej ukradol autobatériu a zabila ho Marlene.

Tvorcovia seriálu rozšírili úvod príbehu, ktorý trval polhodinu a ukázal viac zo života Joela a Sarah pred vypuknutím infekcie.

Intro seriálu odohrávajúce sa v 60. rokoch sa v hre nenachádza.

